Gracias a su goleada sobre Técnico Universitario por 5-2, Aucas está cerca de llegar a la final de LigaPro contra Barcelona. Sin embargo, el entrenador César Farías prefiere ir con pasos de plomo. Por ello, sigue enfocándose en los errores que comete su equipo y en las cosas que debe mejorar.

"Estamos jugando una etapa final, que es muy difícil para todos. Debemos resaltar que le ganamos a un rival que no perdía desde hace seis fechas, pero también analizar que recibimos dos goles y debemos corregir los errores defensivos porque nos gusta ser un equipo sólido en defensa", inició Farías.

Según el entrenador venezolano, los jugadores se perdieron durante unos minutos en el partido contra Técnico Universitario, permitiendo que del 3-0 de los 21 minutos se pase al 3-2 a los 54, pero encontraron la manera de recuperar el foco.

"Nos queda una lección. Debemos ir partido a partido respetando la necesidad del rival y jugar con humildad, pero una humildad real, la de sacrificarse por el compañero, de jugar colectivamente, de fijarse en la pasión de la gente. Debemos respetar y tener la humildad para enfocarnos. Nos perdimos un ratito del partido, pero también habla bien de los jugadores que pudieron retomar el foco", agregó.

Farías, de paso, pide que no se celebre antes de concretar todos los objetivos. "Seguimos afianzándonos en la tabla general para intentar cerrar la serie en casa, estamos cerca de jugar la Copa Libertadores, vamos cumpliendo los objetivos con pasos firmes, estamos muy cerca, pero hasta que uno no lo corona no lo puede festejar, no puede creer que lo ganó porque los partidos están siendo muy duros, muy difíciles".

Y tiene razones para desconfiar. "El fútbol ecuatoriano es competitivo, de lucha, de entrega. En cuatro partidos, a lo mejor ganar dos más y ahí estaría. Sería algo muy extraño que Aucas no pueda llegar a la última fecha con la posibilidad de quedarse con el premio, pero recordemos que cada rival se juega sus últimas cartas para sus respectivos objetivos".