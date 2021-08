Ismael Rescalvo hoy junto a sus dirigidos de Emelec amanecen en la parte más alta de la tabla de posiciones luego de la goleada contra Olmedo en el Capwell. El entrenador conversó con EXPRESO de su forma de trabajo, la polémica arbitral y un augurio de color azul a final de temporada.

- ¿Un ingeniero en el fútbol?

-Es una parte de mi vida a la que me dediqué por varios años en el área académica, pero desde pequeño tenía claro que el fútbol es mi vida.

-¿Y por qué estudió para ser ingeniero en Economía?

-Me gradué en eso porque era algo que me gustaba, quería trabajar un tiempo en eso. Cuando era joven jugaba y compartía los estudios. Pero cuando me retiré como jugador, el fútbol seguía siendo mi mayor atracción.

-¿Aplica algo de sus estudios en el lunes a domingo con sus muchachos?

-No, son ámbitos diferentes en todo.

-¿Ni para las estadísticas?

-Lo mío profesionalmente son los números, pero no lo aplico. En cambio, hay programas que nos llevan las estadísticas, que es diferente a lo que yo estudié.

-¿Qué tan duro ha sido jugar sin público?

-Para nosotros ha sido difícil, tenemos la mejor hinchada del país ¡y no poderla disfrutar en este lindo estadio! Y eso ha favorecido a los rivales porque no han sentido la presión de ser visitante.

-Gritos, aplausos, insultos, fotos... ¿Qué detalle que se extrañe más de la hinchada en el Capwell?

Todo. Es la emoción de sentir, el fútbol es eso. Todo lo que has dicho es lo que falta. El abrazo de la gente, el apoyo, sentir que están presentes dando esa fuerza desde las gradas.

-Ismael Rescalvo fue zaguero central. Con esa experiencia, ¿qué le dice a sus jugadores que están en ese puesto?

-Primero, conocer qué tipo de central es, identificar sus fortalezas y a partir de ese momento destacar su talento. Si puedo elegir centrales, me gusta que sean buenos defensores y que ayuden al equipo en las asociaciones y sustituciones de juego, que tengan calidad para salir de atrás y dominen el juego en la parte ofensiva.

Rescalvo tiene la ilusión de salir campeón sin final. Christian Vinueza / EXPRESO

-¿Cómo es eso de que usted no quiere final, que todo se termine en noviembre?

-Dicen que de ilusión también se vive. Queremos hacer una segunda etapa casi perfecta para ser campeones directamente. Tenemos la ventaja de que no hay presión como la tienen los demás equipos. Nosotros ya cumplimos nuestro primer objetivo, pero queremos ser ambiciosos, valientes y ganar la segunda etapa.

-En la calle dicen que a Emelec lo ven bien, pero que Independiente también va bien, aunque en cualquier momento se cae.

-Tenemos rivales fuertes. Independiente va muy bien, pero también están Barcelona, Católica... Creo que es muy pronto para determinar qué equipos van a pelear la etapa, recién van cinco fechas. Creo que en cuatro o cinco jornadas más se podrá tener en claro los elencos que lucharán por ser primeros. Claro que, por lo que se ha visto y los refuerzos que tiene, Independiente va bien, pero no hay que olvidar al resto.

-Ya están en la final, pero ¿qué decirle al jugador para que no se relaje? El ecuatoriano es como medio conformista...

- La exigencia, soy un técnico muy exigente, eso lo trasladamos al día al día. Tenemos que transformar la mentalidad, debemos ser ambiciosos y a través de la exigencia buscar nuestro límite, hacer de eso un hábito que se va generando día a día.

- ¿La presión de Rescalvo es fuerte, nadie se puede dormir?

- No, y si se duermen, yo no les he puesto una nana para que se duerman. Me gusta tener al jugador muy conectado, concentrado, atento en el día a día. La manera en que tú entrenas es lo que al final te va a llevar al objetivo. No te olvides que se juega como se entrena, con esa intensidad.

-El tema de moda es el arbitraje. Primero fue usted quien puso el grito al cielo, luego Fabián Bustos, del Barcelona, y ahora de nuevo usted...

-Si hablamos con los 16 técnicos, muchos más se unirán al comentario de que, evidentemente, los árbitros conforman un gremio que no ayuda. Necesitamos árbitros muy capacitados, que se sigan formando para que tengan un nivel alto. Nosotros, desde hace varios meses, venimos sufriendo errores tan seguidos que a veces piensas si hay mala intención ahí; son continuos errores, graves... penales, jugadas y expulsiones.

-¿Le parece raro esto de los árbitros, como lo dice Fabián Bustos?

-Sí me parece raro.Desde hace mucho tiempo hemos sufrido la injusticia de manera muy repetida. A veces es normal que se equivoquen en el partido, una o dos veces. Pero desde el 2019 hemos sufrido equivocaciones continuas y somos perjudicados. No lo digo yo, ahí están las imágenes.

-Rescalvo dice que falta preparación a los árbitros. ¿Cuestionar es una forma de ayuda para que se preparen?

-Evidentemente, todos estamos de acuerdo: LigaPro, FEF... que el nivel del arbitraje en Ecuador no es el mejor. Y para eso debemos traer gente que capacite y que direccione a los árbitros.

Rescalvo tiene tres temporadas en el equipo millonario. Christian Vinueza / EXPRESO

-Con las lesiones y expulsiones se ha visto que Emelec tiene buena banca, los que entran hacen goles. ¿Es un dolor de cabeza a quién poner?

-Eso es importante, el poder contar con todos, tener la posibilidad de hacer los cambios y el equipo no se resienta. Eso es fundamental para el entrenador, tener una plantilla amplia.

-A veces se sufre de expulsiones y lesiones, pero tener jugadores en el banquillo que entren, ayuden al equipo y tengan buen rendimiento es bueno. ¿Es un dolor de cabeza cuando tiene a todo el equipo?

-Es un dolor de cabeza, pero del ‘bueno’, decimos los entrenadores. Eso te ayuda cuando tienes jugadores que todos están en buen nivel.

-Navidad 2021, ¿es de color azul, negriazul, amarilla, blanca o celeste?

-El cielo siempre ha sido azul, y al final del año esperamos que tenga un azul brillante y la afición pueda disfrutarlo.

-¿Lo ha soñado?

-Por supuesto, desde hace mucho tiempo. Hicimos una buena primera etapa y se consiguió algo importante, esperamos tener una segunda etapa igual y celebrar.