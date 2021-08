Gustavo Alfaro, obligado a una nueva defensa

Ni Piero Hincapié (c) ni Robert Arboleda (d) podrán estar en el duelo contra Paraguay.

La selección ecuatoriana de fútbol deberá afrontar la triple jornada con un serio dilema en una línea en la que todo parecía estar bastante definido. Los defensores que habitualmente ha colocado Gustavo Alfaro no podrán llegar, algunos, a esta fecha de eliminatorias por lesiones, suspensiones y la prohibición de ciertas liga con respecto a cederlos.

Para Gustavo Alfaro, la pizarra se arma fácilmente con Angelo Preciado por derecha, Pervis Estupiñán por izquierda y Robert Arboleda y Piero Hincapié como pareja de centrales. Esta fue la última dinámica que utilizó el entrenador argentino, pero que no podrá colocar en los duelos contra Paraguay, Chile (ambos en casa) y ante Uruguay en Montevideo (2, 5 y 9 de septiembre).

Preciado, quien milita en el Genk de la Liga de Bélgica, no podrá estar en la convocatoria de Alfaro por una lesión que lo tiene marginado desde el 30 de julio prohibiéndolo estar en el duelo contra el Shakhtar Donetsk por un cupo a la próxima edición de la Champions League.

Se suma a los lesionados el defensor central, Robert Arboleda, quien es el capitán de la selección de Alfaro. Desde Brasil han asegurado que no podrá estar en la convocatoria.

Piero Hincapié deberá pagar la sanción tras ser expulsado en el duelo contra Argentina en Copa América. Por lo tanto, no estarán los dos centrales a los que el DT le tiene confianza. Sin embargo, podría aparecer en el duelo contra Chile luego de cumplir su castigo.

Por último, Pervis Estupiñán deberá ajustarse a la medida que impuso La Liga en España, que prohíbe a futbolistas sudamericanos representar a su país.

EXPRESO conversó con exseleccionados sobre este tema y consultamos cuáles serían los nombres idóneos para sustituir a estos cuatro del plan del DT.

Ricardo Armendáriz es uno de los que cree que es tiempo de darle la confianza a Xavier Arreaga de ser la voz de mando en la zaga e incluirlo, de una buena vez, a Byron Castillo.

“Arboleda ha sido ese hombre, capitán para Alfaro y con su ausencia debe darle lugar a un hombre que ya ha estado en la Tri y es Xavier Arreaga. Recordemos que él junto a Arboleda arrancaron las eliminatorias. También es el momento oportuno para Byron Castillo, aunque Pedro Pablo Perlaza tampoco es mala opción”, dijo.

Otro exseleccionado, Galo ‘Mafalda’ Vásquez, cree que con la ausencia de Pervis e Hincapié nombra a sus dos alternativas como los opcionados.

“Hincapié se ganó un puesto y es el titular y creo que encontrar uno a su nivel será difícil, pero no sería una locura pensar en (Luis Fernando) León, quien es el sólido en la zaga del Barcelona semifinalista de América. Un detalle no menor. Si no está Estupiñán el hombre a reemplazarlo es Chiqui Palacios. Mario Pineida era el ideal, pero está lesionado”, cerró.