Carillo cura con las manos y noquea con los puños

Este sábado no será una guardia normal en el hospital de Especialidades Eugenio Espejo para Cristóbal Carrillo. Saldrá del turno que le toca y se dirigirá al ring de boxeo para pelear en uno de los combates de la cartelera denominada Quorum Fight Night XI, que se disputará en el centro comercial Paseo San Francisco de Quito.

Sí, sus roles son tan distintos como interesantes: médico y boxeador. Con 24 años, este quiteño se enamoró de los deportes de contacto cuando terminaba sus estudios secundarios, donde muy a pesar de lo que muchos puedan pensar, solo tuvo una pelea y fue “por defenderme”, recalca.

Y es que Carrillo quiso ser futbolista profesional como la mayoría de los jóvenes; sin embargo la necesidad de estudiar medicina en la universidad hizo que se alejara de ese primer gran sueño, de ahí que encontró en el boxeo una nueva forma de mantenerse activo.

“Los horarios con el fútbol no compaginaban y a raíz de la pandemia descubrí el boxeo, algo que me encanta. La técnica y el trabajo mental que te enseña es un mundo aparte”, precisó el también hincha de Barcelona SC.

Carrillo hoy cuenta que a la par de que se “devoraba” los libros que tenía que aprender de medicina, leía y se enamoraba también cada vez más del deporte de las narices chatas y las orejas de coliflor.

“La trayectoria cultural y social que encierra al boxeo me enganchó más que la práctica neta del deporte”, confesó El Dragón, como es conocido en el mundo del boxeo y quien tiene como referentes a Mohamed Alí.

Estudió medicina por una casualidad

La historia de Cristóbal con la medicina fue casualidad. Cuenta que cuando tenía que decidir qué estudiar en la universidad, lo llamaron a que trabaje como traductor de unos médicos canadienses que hacían obras sociales en Quito. Ahí se dio el flechazo.

“Siempre me gustó la ciencia en general; de hecho, pensaba estudiar bioquímica, química o investigación, pero me enamoré de la medicina por esos doctores, que me hicieron aprender un libro enorme en dos semanas, de donde me encantaron los procesos y la experiencia de ellos en varios hospitales”, recordó el hijo de Cristóbal y Silvia Villacís.

Pasiones. Un guante de box y el estetoscopio resumen los amores de Cristóbal. KARINA DEFAS / EXPRESO

Sueño olímpico

Actualmente, el médico-boxeador terminará el año de internado en el hospital en 2026, por lo que dará el examen de habilitación profesional para poder ejercer y seguir la especialidad. Pese a ello Carrillo quiere darse un espacio para dedicarse enteramente al deporte y lograr otra de sus metas: clasificar a los Juegos Olímpicos. Así lo aseguró mientras se quitaba el uniforme de médico y el estetoscopio para calzarse los guantes y entrenar.

“Voy a esperar un poco para enfocarme más en el boxeo, luego me especializaré en nutrición y deporte”, adelantó el púgil, quien recientemente ingresó a la selección de Pichincha al ganar la medalla de oro en los 80 kilos durante un selectivo.

Este sábado, el púgil nacional enfrentará al colombiano Joseph Perea en la categoría de las 168 libras (super mediano), todo por el objetivo de posicionarse mejor en el ranking mundial.

Con pasado también en el kick boxing y el muay thai, el quiteño no se olvida del “primer amor”, como lo llama al fútbol, ya que juega de mediocampista en el campeonato interhospitalario.

