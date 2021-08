Richard Carapaz se cruzó Sudamérica

La ruta que conecta Tierra de Fuego (Chile) y Caracas (Venezuela) tiene 9.713,18 kilómetros. Estos puntos, al norte y sur de Sudamérica, dan una idea de lo que ha recorrido el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz durante esta temporada solo en competencias oficiales.

En total, Richie cubrió hasta ayer 9.534,9 kilómetros y le restan más de mil hasta terminar La Vuelta a España, el domingo 5 de septiembre.

Pero, Carapaz tiene fatiga acumulada. Esa es la conclusión de los expertos Marco Chango, Pedro Rodríguez y Paulo Caicedo, al mirar su desempeño en la ruta española. Este viernes 27 de agosto, por ejemplo, llegó en el puesto 156, cayendo en la general a la casilla 49. Está a 57 minutos y 47 segundos del líder.

Sin embargo, hacen un llamado a la tranquilidad. El exciclista, Pedro Rodríguez, dijo que Carapaz está dibujando una esperada línea descendente en su rendimiento, tras alcanzar el pico en la Vuelta a Suiza, el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos.

“A lo mejor Richard también esté sorprendido por lo que está viviendo, pero hay que transmitir mucha calma porque es normal. Hay que entender que es un ser humano que tiene acumulado mucho desgaste. Es imposible estar en lo más alto durante todo el año”, aseguró Rodríguez.

Lo que sucede ahora es normal, pero no es la última palabra. A lo mejor ya conversaron con el equipo para que durante esta semana cuide las piernas, que no importe el tiempo perdido pero que cumpla con el recorrido para no ser eliminado. En la próxima semana seguramente atacará para buscar la etapa y apoyar a los demás mejor ubicados.

Pedro Rodríguez