Pese a que Ismael Blanco está próximo a cumplir 41 años (en enero de 2024) y que desde hace diez meses se encontraba sin equipo, al argentino no se le pasó por la mente colgar colgar los botines.

Es por ello que el artillero no dudó en aceptar la propuesta del Deportivo Saquisilí, club que milita en la Segunda Categoría de Cotopaxi.

Blanco le contó a EXPRESO que su llegada al cuadro auriverde (a inicios de este mes) se dio por intermedio de Luis Checa, con quien coincidió en Barcelona en la temporada 2014.

“A Luis le guardo mucho cariño. Siempre hemos estado en contacto y hace poco me contactó, para que llegue a reforzar el equipo que está dirigiendo. No lo pensé dos veces cuando me habló del proyecto, pues por ahora no pienso en dejar de jugar”, expresó el delantero.

El Zorro, como conocen al gaucho, manifestó que antes de llegar al Saquisilí estuvo cerca de fichar por Mushuc Runa.

“El presidente Chango me llamó, pudimos conversar, las cosas estaban por buen camino, pero al final me indicaron que desistían de ficharme. Pese a que vengo sin jugar me siento en óptimas condiciones para militar en la Serie A”.

Sobre el torneo de Segunda Categoría, Blanco afirmó que “es más complicado de lo pensado”, debido a que hay equipos con plantillas muy jóvenes. “Acá todos corren mucho, es muy físico. Yo trato de estar bien ubicado para no correr tanto (risas). Afortunadamente la experiencia me permite eso”.

Por otro lado el goleador argentino, quien el 12 de agosto marcó su primer gol con el Saquisilí, frente a UTC, expresó que dentro de la cancha trata de ser un entrenador más.

“Los chicos que tengo como compañeros me escuchan bastante. Trato de guiarlos en los partidos. De una u otra forma ya me voy preparando para cuando me retire, pues espero dirigir a algún club. Pero por lo pronto sigo disfrutando adentro de la cancha”.

