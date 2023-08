Messi: revisa fecha y horarios del partido entre Inter Miami y Cincinnati

Lionel Messi está a las puertas de volver a jugar una final con Inter Miami si supera a Cincinnati la noche del miércoles 23 de agosto, en las semifinales de la US Open Cup.

Pese a la carga de encuentros consecutivos que acarrea Messi en las últimas semanas, que sirvieron para conquistar la Leagues Cup, el primer título en la historia de las garzas, el astro argentino será titular. Así lo aseguró su entrenador, Gerardo 'Tata' Martino.

¿Fecha? miércoles 23 de agosto

¿Hora? 18:00 de Ecuador

¿Dónde? TQL Stadium, Cincinnati

¿Transmite? TyC Sports, TyC Sports Internacional

"En algún momento pensamos que debería parar al menos para recuperarse. Es mucho jugar cada tres o cuatro días... Está claro que el miércoles no va a ser ese día. Pero, bueno, ustedes saben cómo es él y lo que le gusta jugar a la pelota y lo que le gusta participar así que hasta tanto él no me mencione nada seguirá dentro del campo", comentó el estratega argentino, el pasado lunes.

La US Open Cup es un torneo eliminatorio en llaves a un partido, similar a la Copa Ecuador. Los clubes estadounidense tienden a darle menor importancia que la MLS (liga local) y suelen alinear con jugadores alternantes.

Sin embargo, la chance de una disputar otra final y por consiguiente pelear un título, representa una oportunidad para borrar la funesta temporada del Inter Miami en la MLS, donde yacen últimos en la clasificación de la Conferencia Este.

Además de Messi, el volante ecuatoriano Dixon Arroyo será titular acompañado por Sergio Busquets y Benjamín Cremaschi. Su compatriota Leonardo Campana, estaría en el banquillo.

