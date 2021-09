Isis Granda, la posibilidad olímpica de Ecuador que baila entre incertidumbres

Este 2021 le regaló a Ecuador una nueva potencia deportiva en una disciplina que hasta estos días se nos hacía muy lejana e incluso hasta desconocida. En agosto pasado, la guayaquileña Isis Granda se proclamó campeona de la Red Bull BC One, la mayor competencia de break dance del mundo.

Desde entonces se abre paso entre las mejores del mundo con la intención de conseguir un cupo a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 en representación del país. Sin embargo, existen muchas trabas para formalizar al breaking con los procesos necesarios para acceder a los clasificatorios.

"En noviembre gané un evento llamado Freestyle Session aquí en Estados Unidos. Era así como una eliminatoria para enviar a las dos mejores a competir en representación de ese país a una de las clasificatorias para los Juegos Olímpicos de París. Como yo no soy residente, me dijeron que podía participar, pero si ganaba me daban el cash, pero el cupo no. Participé y gané", revela Granda, vía telefónica.

Tras el destacado desempeño de Granda, "los del World Dance dijeron que querían enviar una carta al Comité Olímpico de Ecuador" y, aunque confiesa que no conoce el procedimiento, la intención era que tenga ese cupo en representación de Ecuador.

¿Cuál es la actualidad del breaking en el país?

En el país, la comunidad de bboys y bgirls acumula ya más de veinte años y durante ese periodo han tenido que adaptarse a diversas dificultades.

"Nunca ha habido apoyo, yo soy de Guayaquil y hasta hace dos meses entrenaba en el parque de la Kennedy todos los días. Ya hasta me hice amiga de los guardias, aunque nos sacaban. Es algo mal visto", cuenta Isis.

Peter Cepeda, gestor nacional de clubes de breaking, explica que las leyes del deporte en la actualidad no contemplan la creación de clubes para procesos que no existen y "el breaking es uno de esos porque no tiene un trayecto deportivo".

Debido a que el break dance "se ha dado de manera natural, no hay un programa de masificación y no existen tampoco bailarines que den clases". "Siempre fue vista como una actividad artística o acrobática", continúa Cepeda.

A pesar de eso, Cepeda asegura que se está tratando de generar alianzas con academias de baile y con diferentes gimnasios para lograr pasar ese requisito y ser un club formativo. Una vez que esto suceda, podrán afiliarse a la Federación de Baile Deportivo que sería la entidad que los regula y que les permitiría competir en los circuitos oficiales de cara a las Olimpiadas de 2024.

El break dance llega a las Olimpiadas En diciembre de 2020, el Comité Olímpico Internacional, tras su comisión ejecutiva, aprobó en el programa de París 2024 la inclusión del break dance como deporte.

En los planes del COE

En la más reciente entrevista que el nuevo presidente electo del Comité Olímpico Ecuatoriano, Jorge Delgado Panchana, le dio a EXPRESO, incluyó en su discurso los nuevos deportes que entrarán al programa de París 2024, entre ellos el break dance.

"Se está diagramando ya un plan de apoyo y masificación de todo lo nuevo que llegará en 3 años más. Considerando que deportes como el break dance son prácticas más bien populares y que no necesitan de un escenario tecnificado, sino más bien espacios libres, se hablará con las alcaldías y prefecturas para que sean nuestros aliados en parques o explanadas y nosotros estableceremos la parte técnica", precisó el titular que tiene previsto ser posesionado en noviembre.

Si bien en diciembre culmina la administración del aún presidente del COE, Augusto Morán, Delgado ya empezó la transición, ya que del 25 de nobiembre al 5 de diciembre se llevarán a cabo los primeros Juegos Panamericanos Junior, en Cali Valle, Colombia.

Una decisión apegada a sus sueños

Isis se graduó en el colegio Espíritu Santo y actualmente curso su carrera universitaria en UTPL. Cortesía

Los resultados positivos que llegan a la vida de Isis Granda, de 26 años, no son parte de la casualidad. Desde 2011, cuando visitaba el Festival de Artes al Aire Libre que se realiza en el Malecón 2000 de Guayaquil, supo que se había enamorado del break dance.

"No puedo decirte que esto haya sido impensado porque siempre lo he buscado, pero sí te puedo decir que es un gran logro. Para toda la comunidad es un gran logro porque nadie se imaginó a alguien de Ecuador en la Red Bull. En el país no hay nada, no hay eventos", explica la también estudiante de psicología.

Isis contaba con las bases que le otorgó su temprano inmersión en el ballet, pero hubo algo que a ella la marcó. "Me hice la pregunta de quién aquí ha llegado a ser reconocido internacionalmente por hacer breaking. Como mujer, no había, ese era mi nombre. Tuve esa visión de poner a Ecuador en el mapa", comenta.