Inter Miami vs Nashville EN VIVO por playoffs de MLS 2025: Alineaciones confirmadas

Messi, Suárez y Busquets lideran a Inter Miami en el partido de ida de los playoffs ante un Nashville que promete dar pelea

La Major League Soccer (MLS) 2025 entra en su fase más electrizante: los Playoffs. Y el Inter Miami comienza su asalto al título con un desafío de alto voltaje. El equipo de Florida recibe al Nashville en el partido de ida de la serie.

El esperado encuentro se jugará este viernes 24 de octubre de 2025, a las 19:00 (hora de Ecuador), en el Chase Stadium, el fortín del conjunto rosa.

El Dream Team de Inter Miami, liderado por Messi, busca golpear primero

El estratega argentino Javier Mascherano tiene a su disposición a toda su constelación de estrellas, listas para brillar en esta instancia decisiva.

Inter Miami busca clasificar a la semifinal de conferencia de la MLS 2025. Inter Miami

Inter Miami desplegará su temible once de gala, encabezado por el icónico capitán Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez, y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba. A ellos se suma el músculo y talento de Rodrigo de Paul.

La experiencia combinada de estos campeones será el factor determinante para que el conjunto de Florida consiga la ventaja en este primer round y encamine su pase hacia las semifinales de conferencia.

Allen Obando, baja confirmada por lesión muscular

No obstante, Mascherano deberá lidiar con una baja sensible: el joven delantero ecuatoriano Allen Obando no estará disponible. Una molestia muscular lo ha marginado de la convocatoria.

Nashville y la amenaza de Hany Mukhtar

Nashville, bajo la conducción de Brian Callagham, no llega a Florida como un mero espectador. El equipo dorado buscará dar el golpe en condición de visitante, apelando a la solidez y el talento de su principal figura: el mediocampista alemán Hany Mukhtar, quien será apoyado por los delanteros Sam Surridge y Edvard Tagseth, quienes buscan sembrar la incertidumbre en la defensa local.

Las alineaciones confirmadas de Inter Miami y Nasville

Formato de la serie

La llave entre Inter Miami y Nashville se disputará bajo el formato de ida y vuelta, con la particularidad de que, si la serie termina empatada en puntos, se jugará un tercer partido desempate para definir al clasificado. El ganador avanzará a las semifinales de la Conferencia Este de la MLS 2025.

Dónde ver EN VIVO Inter Miami vs Nashville

Para todos los aficionados en Ecuador, el duelo podrá seguirse EN VIVO y en exclusiva a través de la plataforma de streaming Apple TV.

Sigue EN VIVO Inter Miami vs Nasville

