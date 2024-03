Inteligencia artificial predice quién ganará la Copa Libertadores 2024

El sorteo para definir los grupos de la Conmebol Libertadores y Sudamericana 2024 se llevará a cabo este lunes 18 de marzo en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay y será transmitido en vivo a través de los canales de YouTube de ambos torneos.

Selección Ecuador: Enner Valencia quedó fuera de La Tri, ¿quién lo reemplazaría? Leer más

Con la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 a punto de comenzar, EXPRESO consultó a la inteligencia artificial de Google, Gemini, para realizar una simulación de los posibles resultados.

(Te invitamos a leer: Sorteo fase de grupos Copa Libertadores: ya hay fecha y hora)

Los grupos:

Grupo A: Fluminense (Brasil), Barcelona (Ecuador), Alianza Lima (Perú), Palestino (Chile)

Grupo B: Palmeiras (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador), San Lorenzo (Argentina), Liverpool (Uruguay)

Grupo C: River Plate (Argentina), Libertad (Paraguay), The Strongest (Bolivia), Huachipato (Chile)

Grupo D: Flamengo (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Universitario de Deportes (Perú), Cobresal (Chile)

Grupo E: Gremio (Brasil), Estudiantes (Argentina), Deportivo Táchira (Venezuela), Colo Colo (Chile)

Grupo F: Peñarol (Uruguay), Bolívar (Bolivia), Rosario Central (Argentina), Botafogo (Brasil)

Grupo G: San Pablo (Brasil), Junior (Colombia), Millonarios (Colombia), Nacional (Uruguay)

Grupo H: Liga de Quito (Ecuador), Atlético Mineiro (Brasil), Talleres (Argentina), Caracas (Venezuela)

Los resultados: Gemini predice que los equipos que avanzarán a octavos de final son:

Suspenden el fútbol en Uruguay tras una agresión a un árbitro Leer más

Grupo A: Fluminense y Barcelona

Grupo B: Palmeiras e Independiente del Valle

Grupo C: River Plate y Libertad

Grupo D: Flamengo y Cerro Porteño

Grupo E: Gremio y Estudiantes

Grupo F: Peñarol y Rosario Central

Grupo G: San Pablo y Millonarios

Grupo H: Liga de Quito y Atlético Mineiro

Los favoritos según la simulación de Gemini, los equipos favoritos para ganar la Copa Libertadores 2024 son: Palmeiras (Brasil), Flamengo (Brasil), River Plate (Argentina), Gremio (Brasil).

(Te invitamos a leer: Óscar Zambrano: ¿Qué consumió?, y ¿Qué sanción recibiría según FIFA?)

Simulación de la Copa Libertadores 2024 desde Octavos de Final

Octavos de final: Fluminense (Brasil) vs. Rosario Central (Argentina), Barcelona (Ecuador) vs. Cerro Porteño (Paraguay), Palmeiras (Brasil) vs. Libertad (Paraguay), Independiente del Valle (Ecuador) vs. Peñarol (Uruguay), River Plate (Argentina) vs. Millonarios (Colombia), Libertad (Paraguay) vs. Flamengo (Brasil), Gremio (Brasil) vs. Atlético Mineiro (Brasil), Estudiantes (Argentina) vs. Liga de Quito (Ecuador).

Cuartos de final: Gremio (Brasil) vs. Liga de Quito (Ecuador), Fluminense (Brasil) vs. Barcelona (Ecuador), Palmeiras (Brasil) vs. Independiente del Valle (Ecuador), River Plate (Argentina) vs. Flamengo (Brasil).

Colombia pierde a Cristian Borja y a Ian Poveda para amistosos en Europa Leer más

Semifinales: River Plate (Argentina) vs. Gremio (Ecuador), Fluminense (Brasil) vs. Palmeiras (Brasil)

Final: River Plate (Argentina) vs. Fluminense (Brasil)

Campeón: River Plate (Argentina), en esta simulación, el equipo argentino se alza con el título de la Copa Libertadores 2024 tras vencer a Fluminense (Brasil) en la final.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!