Independiente vs. Barcelona: Uno por el liderato, el otro obligado a sumar

No hay dudas que este es el duelo de la fecha. Independiente del Valle llega a este duelo cediéndole el liderato transitorio a Emelec, pero obligado a ganarle a Barcelona para, primero, recuperar el primer lugar de la tabla y, segundo, dejar a Barcelona -prácticamente- sin chances para pelear por ir a la final.

Emelec goleó por 4-0 a Olmedo en la sexta fecha del campeonato ecuatoriano Leer más

Es un duelo de alto impacto y eso lo saben desde los hinchas hasta los protagonistas. Este partido ya se calentó con las declaraciones de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente del club, quien envió un mensaje a Renato Paiva, DT de Independiente del Valle.

“No sé de su trayectoria (Renato Paiva), sí indagué algo, sí me molesta que hablen de Barcelona, pero no nos enfocaremos en eso y pensamos en lo deportivo”, dijo.

Vamos a jugar en un césped muy bueno ante Barcelona, donde demostraremos nuestro fútbol. Será un gran partido. Renato Paiva, DT de IDV.

Pero lejos de callarse, Paiva le respondió a Alfaro Moreno dejando en claro que este duelo será candente desde el saludo preliminar.

Gustavo Alfaro, obligado a una nueva defensa Leer más

“Estoy orgulloso de mi trayectoria, que la he construido con esfuerzo y sin ayuda y ahora con IDV haré lo posible para conseguir mayores satisfacciones, y si el presidente de Barcelona no me ha conocido, trabajaré para que pronto me vaya conociendo”, concretó.

Lo cierto es que ambos clubes hoy tendrán bajas, en Independiente no estará Moisés Ramírez, su portero, y aún está en duda la presencia de Fernando Gaibor.

Seguramente Independiente tendrá la posesión, es su manera de jugar. Intentaremos robársela y hacerles daño. Fabián Bustos, DT de Barcelona

Richard Carapaz se cruzó Sudamérica Leer más

Mientras que en la casa amarilla, Barcelona no podrá contar con Michael Hoyos, quien fue operado del hombro tras el duelo contra Liga de Quito. En duda están Mario Pineida, Adonis Preciado y Bruno Piñatares.

Si Independiente gana podría sacarle una ventaja de siete puntos a Barcelona y lo dejaría fuera de la pelea, el empate lo deja conectado a un respirador artificial y la victoria lo pone a soñar. Hoy se define la historia.