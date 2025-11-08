Independiente del Valle vs Universidad Católica EN VIVO: Hora y dónde ver la LigaPro

El líder busca hacerse fuerte de local para acercarse más al título, mientras tanto la Chatoleí busca el cupo a Libertadores

Independiente del Valle recibe una vez más a Universidad Católica en la LigaPro, ahora por la fecha 5 del hexagonal final.

La quinta fecha del hexagonal principal de la LigaPro nos trae un duelo de alto voltaje en el Estadio Banco Guayaquil, donde Independiente del Valle (IDV) recibirá a Universidad Católica en un choque que promete emociones y tiene implicaciones directas en la cima de la tabla. El pitazo inicial está programado para este sábado 8 de noviembre a las 16:30 (Hora de Ecuador).

Para el conjunto rayado, dirigido por Javier Rabanal, este partido marca su debut como local en este primer hexagonal. Tras un inicio que los mantiene en la pelea por el liderato, sabe que jugar en su fortín es una oportunidad de oro para sumar tres puntos cruciales. Una victoria no solo reforzaría su posición, sino que los acercaría un paso más a la anhelada obtención del título de esta campaña.

IDV se presenta con una nómina estelar: la seguridad en el arco de Guido Villar; la voz de mando en la defensa de Richard Schunke; y un mediocampo de lujo con la creatividad de Junior Sornoza, la experiencia de Jhegson Méndez y Juan Cazares, la velocidad de Emerson Pata, y el talento desequilibrante de Patrik Mercado, una de sus figuras. El ataque estará a cargo de los probados goleadores Michael Hoyos y Claudio Spinelli.

Independiente fue una fiesta en Loja, le ganó 3 - 1 a Libertad. API

La Chatoleí, por su parte, afronta uno de los desafíos más duros del hexagonal. Su misión en el estadio de Chillo Jijón es clara: ganar para mantenerse en la pelea por el cupo a la Libertadores. Actualmente, el equipo necesita sumar de a tres para no perderle pisada a sus rivales directos, Liga de Quito y Barcelona, en la carrera por asegurar su presencia en la fase de grupos del torneo internacional en 2026.

El equipo camarata confía en la solidez de Rafael Romo bajo los tres palos. La defensa estará capitaneada por Luis Cangá y el experimentado venezolano Jhon Chancellor. En el mediocampo, el eje del juego recae en Jerónimo Cacciabue, con el apoyo ofensivo de Mauro Díaz y Mauricio Alonso. No obstante, todas las miradas estarán puestas en su principal carta de gol y figura: Byron Palacios.

El historial reciente añade un condimento extra de drama. La última vez que estos equipos se vieron las caras fue hace menos de un mes, el 13 de octubre de 2025, también en el Estadio Banco Guayaquil, por los cuartos de final de la Copa Ecuador.

En aquella ocasión, Universidad Católica dio el golpe y eliminó a Independiente del Valle, avanzando a las semifinales del torneo. Este recuerdo sirve como una advertencia para los dueños de casa y un impulso de confianza para los visitantes.

¿Por dónde ver EN VIVO Independiente del Valle vs Universidad Católica?

El partido entre los Rayados del Valle y el Trencito Azul se verá por Zapping Sports y El Canal del Fútbol, en sus respectivas plataformas digitales. Este compromiso también podrá ser disfrutado por todos lo hinchas en la señal de televisión abierta de Teleamazonas.

Independiente del Valle vs Universidad Católica EN VIVO | Minuto a minuto

