Independiente del Valle vs Once Caldas EN VIVO HOY: canales y transmisión del partido

Independiente del Valle recibe a Once Caldas por el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Independiente del Valle recibe este miércoles 17 de septiembre al Once Caldas colombiano en el estadio Banco Guayaquil. El partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 arrancará a las 19:30 (hora de Ecuador).

El conjunto ecuatoriano, campeón de la Sudamericana en 2019 y 2022, vive uno de sus mejores ciclos. Con el español Javier Rabanal en el banquillo, lidera la LigaPro y ya aseguró cupo en la Copa Libertadores 2026.

El último fin de semana goleó 3-1 a Vinotinto con doblete del argentino Claudio Spinelli, su goleador. En Libertadores no avanzó a octavos, pero se repuso con un 4-0 sobre Vasco da Gama en Quito y un 1-1 en Brasil. Luego eliminó al Mushuc Runa en octavos de Sudamericana.

El Once Caldas, campeón de la Copa Libertadores 2004, también atraviesa un buen presente. Eliminó a Millonarios en la fase local, fue segundo del Grupo F y en playoffs dejó fuera a San Antonio Bulu Bulu (Bolivia) y al argentino Huracán.

En la Liga colombiana derrotó 1-0 a Envigado el 13 de septiembre, resultado que lo alejó de la parte baja de la tabla. Suma 13 puntos y marcha en el puesto 12, con Junior como líder con 21 unidades. El técnico Hernán Herrera reservó titulares en el último partido, pero contará con Dayro Moreno, máximo artillero de la Sudamericana con 8 goles, y con Mateo García.

El choque también será un enfrentamiento entre goleadores. Por Independiente, Claudio Spinelli suma 22 tantos en el año (15 en LigaPro, 4 en Libertadores y 3 en Sudamericana). Por Once Caldas, Dayro Moreno lleva 13 goles en la Liga colombiana y brilla en el torneo continental.

Datos claves del Independiente del Valle vs. Once Caldas

Fecha: Miércoles 17 de septiembre

Hora: 19:30 (Ecuador)

Estadio: Banco Guayaquil

Transmisión: ESPN y Disney+

