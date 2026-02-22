Independiente del Valle vs Guayaquil City EN VIVO: alineaciones y dónde ver LigaPro

IDV, dirigido por Joaquín Papa, arranca la defensa del título ante el equipo de Pool Gavilánez

Independiente del Valle inicia la defensa de la LigaPro 2026.

El campeón ecuatoriano inicia la defensa de su corona. Independiente del Valle debutará este domingo 22 de febrero de 2026 en la nueva temporada de la LigaPro frente a Guayaquil City.

El compromiso se disputará desde las 18:00 (hora de Ecuador) en el estadio Estadio Banco de Guayaquil, escenario donde los Rayados del Valle se han hecho fuertes en los últimos años y donde buscarán empezar con pie derecho la defensa del título.

Independiente del Valle debuta como campeón en la LigaPro 2026



El equipo dirigido por el entrenador argentino Joaquín Papa apostará por su base estelar para este estreno liguero.

Independiente del valle recibe a Guayaquil City. ANGELO CHAMBA

En ofensiva, el delantero Matías Perelló será la principal carta de gol, mientras que en el mediocampo la generación de juego estará a cargo de Junior Sornoza y Patrick Mercado, dos piezas clave en el esquema del campeón vigente de la LigaPro 2026.

Las figuras de Independiente del Valle para el estreno

Del otro lado, Guayaquil City, bajo la conducción técnica de Pool Gavilánez, llega con la intención de dar el golpe en condición de visitante.

El conjunto ciudadano confiará en la experiencia y talento de Damián ‘Kitu’ Díaz, junto con el aporte ofensivo de Edison Mero y Madison Julio, futbolistas llamados a marcar diferencias en este arranque del torneo ecuatoriano.

Dónde ver EN VIVO Independiente del Valle vs Guayaquil City

El partido Independiente del Valle vs Guayaquil City será transmitido EN VIVO por señal abierta a través de Teleamazonas, y también por las plataformas de televisión pagada y streaming Zapping Sports y DGO.

Formación de Independiente del Valle vs Guayaquil City

EN VIVO Independiente del Valle vs Guayaquil City

