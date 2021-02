Hoy tengo fiesta en el Monumental...

Llegó el día esperado y, aunque esta vez la pandemia obligará a que el evento se realice a puerta cerrada, el Ídolo y su afición disfrutará de la sexta edición de la Noche Amarilla, el evento en el que Barcelona presentará a su plantel 2021.

El exfutbolista argentino Javier Mascherano, el invitado de lujo para el evento, dio a conocer detalles de la negociación realizada para asegurar su presencia en el país.

“El año pasado me contactaron a través de Marcelo Trobbiani y el Beto (Carlos Alfaro Moreno, presidente del club), para darle una charla a los chicos de las formativas. En ese momento aún estaba jugando y no tenía claro qué iba a hacer después de que me retire, pero el contacto quedó. Luego de que anuncié que dejaba de jugar, me volvieron a llamar y no dudé en aceptar”, indicó.

Exseleccionado de su país y figura en el Barcelona español, el Jefecito Mascherano resaltó el prestigio que la presentación de los canarios ha ganado a nivel internacional y también reveló que otra estrella mundial le recomendó aceptar la propuesta, por todo lo que genera a nivel espectáculo y el fervor que muestran los hinchas, aquellos que hoy serán los grandes ausentes en el estadio Monumental.

“En Sudamérica es muy reconocida la Noche amarilla. Conozco de la magnitud de este evento, por las otras figuras mundiales que han estado acá. En estos días estuve en Catar, por una invitación de la FIFA, donde compartí con Kaká, me felicitó y me dijo que la pasó muy bien esa noche (2018)”, sostuvo Mascherano.

El argentino tiene un motivo especial para acudir a la fiesta de los toreros, el reencuentro con el Pony Oyola, excompañero suyo en las formativas de River Plate. “Me siento alegre de que volveré a ver a Matías. Hace mucho que no nos vemos. Vivimos algunos años en la pensión (formativas) en River (Argentina) y es una emoción enorme”.

La jornada se vivirá de una forma distinta, sin las barras en las gradas, pero desde el sábado 13 de febrero que se realizó el lanzamiento de la nueva camiseta de Barcelona, se comenzó a vivir una fiesta popular que solo el Ídolo es capaz de generar.

DIRECTO A LA CANCHA

Debido a la apretada agenda que desde el 13 de febrero tiene previsto cumplir, Javier Mascherano estuvo con un grupo de socios del club canario y hoy (14 de febrero), desde las 12:00, con los chicos de las formativas. Por eso no tendrá tiempo para entrenar con el equipo.

El Jefecito no sabe qué tiempo podrá estar en cancha, ni en qué posición lo ubicará el director técnico Fabián Bustos.

Sin embargo, según las prácticas realizadas, se espera que el argentino esté en la mitad de la cancha y, si es posible, jugar unos minutos junto a Matías Oyola. MGD-DPI