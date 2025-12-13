Hora y dónde ver Metz vs. PSG EN VIVO | Ligue 1 de Francia

Metz busca alejarse de la zona del descenso e intenta sorprender en casa al poderoso PSG de Willian Pacho

La Ligue 1 de Francia continúa este sábado 13 de diciembre con un duelo clave entre Metz y PSG, correspondiente a la jornada 16 del campeonato. El encuentro se disputará en el Stade Saint-Symphorien, donde el equipo local buscará dar la sorpresa ante uno de los grandes candidatos al título.

El Metz llega a este compromiso tras enfrentar a Auxerre y Rennes, con la necesidad urgente de sumar puntos para salir de la zona baja de la tabla. Tras el choque ante el PSG, el conjunto local deberá medirse frente a Lorient y Estrasburgo, partidos que serán determinantes en su lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol francés.

Por su parte, el Paris Saint-Germain, donde milita el defensa ecuatoriano Willian Pacho, afronta este partido luego de medirse ante Rennes y Mónaco, con la misión de no perder terreno en la parte alta de la clasificación. Tras visitar al Metz, el equipo parisino tendrá compromisos ante Paris FC y Lille, en una agenda exigente que puede marcar su futuro en la temporada.

Willian Pacho es una de las figuras de Paris Saint-Germain. CORTESíA

Así llegan Metz y PSG en la tabla de posiciones

Antes del pitazo inicial en el Stade Saint-Symphorien, el Metz ocupa el puesto 17° de la Ligue 1 con 11 puntos, mientras que el PSG se ubica en la segunda posición con 33 unidades. El resultado de este encuentro será clave para ambos, tanto en la lucha por evitar el descenso como en la carrera por el título.

Canal y horario para ver Metz vs. PSG EN VIVO

El partido entre Metz y PSG se jugará el sábado 13 de diciembre y comenzará a las 13:00 (hora de Ecuador, Perú y Colombia). En Sudamérica, el encuentro se podrá ver EN VIVO a través de ESPN 2, además de estar disponible vía streaming por Disney Plus.

