Hora y dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. FC Barcelona por LaLiga

Por la fecha 20 de LaLiga, FC Barcelona visita a Real Sociedad en busca de un triunfo para ampliar la ventaja como líder

Tras conquistar la Supercopa de España y clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey, el FC Barcelona quiere alargar su momento más dulce de la temporada en Anoeta, este domingo 18 de enero, donde buscará su duodécima victoria consecutiva ante la Real Sociedad, que ha cosechado dos victorias y un empate en los primeros tres partidos del entrenador Pellegrino Matarazzo.

El objetivo del FC Barcelona es lograr un triunfo que le consolide en el liderato de LaLiga, que comanda con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, que ganó 2-0 al Levante, en casa, y al que derrotó en la final de la Supercopa (3-2).

El técnico Hansi Flick recupera al volante Frenkie de Jong, baja en la eliminatoria copera por sanción, y que volverá a formar pareja con Pedri en el doble pívote. Y al defensa Eric García, que fue suplente en Santander y que regresará al once para formar en el eje junto a Pau Cubarsí.

No estará el delantero Raphina, pieza clave en el ataque blaugrana. Su puesto en el extremo izquierdo volverá a ser para Marcus Rashford, que formará en ataque junto a Lamine Yamal, en el flanco derecho, y Ferran Torres o Robert Lewandowski, como delantero centro.

Enfrente está la Real Sociedad, que es duodécimo de la clasificación con 21 puntos y que llega al alza tras cosechar dos victorias y un empate en los primeros tres partidos de su nuevo entrenador Pellegrino Matarazzo.

La Real Sociedad es consciente de que el verdadero objetivo se juega en LaLiga, una competición en la que debe empezar a sumar de tres para dejar atrás los fantasmas del descenso y, por qué no, empezar a mirar a los puestos europeos.

El equipo realista es consciente de que para doblegar al cuadro catalán tendrán que hacer un partido casi perfecto, pero la temporada pasada la Real consiguió vencer al Barça (1-0).

Datos claves del partido

Fecha: Domingo 18 de enero

Hora: 15:00 (de Ecuador)

Estadio: Anoeta

Transmite: ESPN y Disney+

Sigue en vivo Real Sociedad vs. FC Barcelona

