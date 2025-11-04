Hora y cómo ver EN VIVO Liverpool vs. Real Madrid en Anfield | Champions League

Real Madrid busca confirmar su evolución en Champions ante un Liverpool irregular. Xabi Alonso quiere consolidar su proyecto

El histórico Anfield será el escenario donde el Real Madrid mida su verdadero nivel ante Liverpool el martes 4 de noviembre. En este templo inglés, donde hace un año dio señales de agotamiento, el equipo de Xabi Alonso buscará confirmar su madurez futbolística con Kylian Mbappé como estandarte.

Un Madrid renovado busca revancha ante el Liverpool

El conjunto merengue regresa a Anfield con cuentas pendientes. La última visita dejó la sensación de un ciclo cerrado y un equipo vulnerable ante la intensidad inglesa. Hoy, el panorama es distinto: el Real Madrid tiene puntaje perfecto en la Champions League tras vencer a Olympique de Marsella, Kairat Almaty y Juventus, y apunta a terminar entre los ocho mejores para asegurar ventaja en los cruces.

Liverpool, entre el gasto millonario y la irregularidad

El egipcio Mohamed Salah (d) comandará el ataque Red. ADAM VAUGHAN

Pese a invertir 500 millones de euros en fichajes, el Liverpool no ha alcanzado la consistencia que lo caracterizó bajo Jürgen Klopp. Tras un inicio perfecto en Premier League, el equipo encadenó seis derrotas en siete partidos, evidenciando debilidades en defensa y balón parado.

Las dudas sobre Florian Wirtz, fichaje estrella sin goles ni brillo, y la lesión de Alexander Isak, se suman a un panorama de inestabilidad. Solo Hugo Ekitike ha respondido con goles, mientras figuras como Kerkez, Frimpong y Leoni no han cumplido las expectativas.

Bajas sensibles y cuentas pendientes en un duelo de alto voltaje

El técnico Arne Slot afronta el duelo con bajas importantes: Alisson, Isak, Curtis Jones y Frimpong no estarán disponibles. En el Real Madrid, Xabi Alonso también sufre ausencias de peso: Carvajal, Alaba, Rüdiger y Mastantuono se pierden el viaje por lesiones.

El reencuentro de Trent Alexander-Arnold con Anfield, ahora vestido de blanco, añade un componente emocional a un partido que promete alta tensión y fútbol de elite.

Detalles para ver EN VIVO Liverpool vs. Real Madrid

¿Fecha? martes 4 de noviembre

¿Horario? 15:00 (ECU / COL / PER), 16:00 (VEN / BOL), 17:00 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

¿Dónde? Anfield Stadium, Liverpool

¿Canales de transmisión y streaming? ESPN2 y Disney Plus

Comparativa de Liverpool y Real Madrid en la Champions League 2025-26

