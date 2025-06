Así es la hermosa esposa de Ismael Rescalvo, el entrenador de Barcelona SC

Ismael Rescalvo, el actual director técnico de Barcelona SC, no solo acapara miradas por su propuesta táctica en la cancha, sino también por la constante y carismática presencia de su esposa, Alejandra Rodríguez. ¿Quién es esta mujer que se ha convertido en el pilar fundamental del estratega español dentro y fuera del complejo mundo del fútbol?

De las pasarelas colombianas al corazón de Rescalvo

Alejandra Rodríguez es una reconocida actriz y modelo colombiana, originaria de Medellín. Su salto a la fama se dio en 2019, al ser coronada Miss Mundo Antioquia y posteriormente virreina en Miss Mundo Colombia.

(Te invito a leer: ¿Dirigirá Ismael Rescalvo a Barcelona SC vs Mushuc Runa en la LigaPro 2025?)

Además, representó a su país en el Miss Asia Pacific International en Filipinas, consolidando su imagen como una de las figuras más bellas y elegantes de Colombia.

Alejandra Rodríguez ha participado en varios concursos de belleza. Alejandra Rodríguez

Belleza y fútbol: así se conocieron Alejandra e Ismael



Pero la conexión de Alejandra con el fútbol viene de lejos. "Toda la vida me ha gustado el fútbol", confesó en una entrevista con el Diario EXPRESO en 2022.

Christian Cueva evitó hablar de Pamela Franco y desató polémica ¿Se olvidó de ella? Leer más

Fue precisamente en este entorno donde conoció a Rescalvo. El destino los unió en 2016, cuando el técnico llegó al club Envigado, de Colombia, y ella trabajaba como auxiliar contable en la Liga Antioqueña de Fútbol. Dos años más tarde, su relación floreció.

"Ismael llegó en 2016 al Envigado, que tenía fútbol aficionado, donde yo trabajaba, los contactos se fueron dando y nos conocimos. Dos años después (2018) ya fuimos pareja", relató la modelo.

Un amor que nació en Colombia y se consolidó en Ecuador

El romance entre Alejandra y el técnico español se gestó en tierras colombianas, pero encontró su mayor solidez en Ecuador.

La pareja contrajo matrimonio el 5 de junio de 2021. Desde entonces, Alejandra ha sido un soporte emocional incondicional en la carrera de Rescalvo, acompañándolo en cada etapa de su trayectoria en el país, desde Independiente del Valle (2018-2019), pasando por Emelec (2019-2022) y, ahora, en su nuevo desafío con Barcelona SC.

Ismael Rescalvo ya dirigió en Ecuador a Emelec e Independiente del Valle. CHRISTIAN VINUEZA

La adaptación de Alejandra a Guayaquil y su pasión por el fútbol



Más allá del glamour que la rodea, Alejandra se destaca por su carácter independiente y una notable capacidad de adaptación.

"Me he sentido muy querida en Guayaquil. Estoy feliz de conocer otra cultura, de integrarme y de compartir la pasión por el fútbol. Tuve la oportunidad de vivir cuatro meses en Quito, me gustó mucho. Soy una mujer paisa, de Medellín, cálida, así que también estoy muy feliz en Guayaquil", afirmó en 2022, evidenciando su comodidad en el país.

¿Por qué Christian Cueva debe 6 millones de dólares a FIFA? Descubre aquí la razón Leer más

La elegancia detrás del estratega

Alejandra, con su buen gusto y sentido de la estética, también se encarga de la imagen pública de su esposo. "Me encargo de todos los detrás de cámara de mi esposo, que siempre esté bien presentado. La elegancia siempre prevalece en nuestra vida", aseguró.

Sin duda, Alejandra Rodríguez es mucho más que la esposa de Ismael Rescalvo. Es su aliada incondicional, su asesora personal y su compañera inseparable en esta emocionante aventura futbolística que los une cada fin de semana en las canchas de Ecuador. Su presencia no solo suma belleza, sino también un invaluable apoyo humano y profesional al día a día del director técnico.

Para más contenido de calidad ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!