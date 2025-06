¿Por qué Christian Cueva debe 6 millones de dólares a FIFA? Descubre aquí la razón

¡Atención, Emelec y el fútbol ecuatoriano! Christian Cueva vuelve a ser noticia, pero esta vez, el foco no está en sus gambetas. El volante peruano, flamante refuerzo del Bombillo, ha revelado que una millonaria deuda con la FIFA lo tiene atado al fútbol profesional. Una situación que podría tener consecuencias para el equipo guayaquileño.

La confesión de Cueva: Una deuda que lo mantiene en cancha

En una reciente entrevista para el programa de YouTube 'La Fe de Cuto', Cueva abrió su corazón y explicó la compleja situación económica que atraviesa. El Aladino confesó que debe seguir jugando para cubrir una enorme sanción que arrastra desde su polémica salida de Santos FC de Brasil en 2019.

En aquel entonces, Cueva decidió abandonar el club brasileño de forma unilateral para fichar por el Krasnodar de Rusia, alegando que el Santos le adeudaba salarios. Sin embargo, el caso llegó a la FIFA, el máximo organismo del fútbol mundial, que en 2023 resolvió a favor del club brasileño.

Christian Cueva destaca por su habilidad para manjar el balón. Archivo

"Me voy de Santos y pierdo en FIFA en 2023. Eso me tiró para abajo y todavía sigue. Por eso digo que tengan en cuenta eso, que me sacaron una tajadaza. Perdí en FIFA, salió en las noticias y todo. Fueron casi seis millones de dólares. Todavía está ahí", confesó el mediocampista peruano.

El fallo de la FIFA que cambió su carrera



Esta deuda, que asciende a una cifra cercana a los seis millones de dólares, obliga a Cueva a priorizar sus ingresos económicos por encima de cualquier otro aspecto personal o deportivo.

Es una presión inmensa que lo ha llevado a mantenerse activo en el fútbol profesional, a pesar de los altibajos y polémicas que han marcado su reciente carrera.

¿Problemas a la vista para Emelec? La FIFA podría sancionar al club

Ahora en Emelec, la situación de Cueva adquiere una nueva dimensión. El volante no solo deberá enfocarse en su rendimiento deportivo para brillar con la camiseta azul, sino también en cumplir con sus compromisos económicos.

¿La razón? El reglamento de la FIFA es claro: si un jugador sancionado no paga una deuda pendiente, el club en el que milita puede ser sancionado.

Christian Cueva ya entrenó con sus nuevos compañeros en Emelec. Emelec

¿Qué dice el reglamento de la FIFA sobre estas sanciones?



Las posibles consecuencias para Emelec no son menores. La FIFA podría imponer desde la resta de puntos en la LigaPro 2025 hasta la exclusión de torneos oficiales, lo que sería un golpe devastador para las aspiraciones del Bombillo.

A pesar de este escenario, Cueva ya fue presentado en Emelec. Y todo indica que su debut con la camiseta azul se dará este sábado 21 de junio de 2025 ante Delfín, en la fecha 17 de la LigaPro 2025.

