Hermanos unidos por el tablero de ajedrez

Gustavo, Juan Martín e Isabella son tres hermanos que comparten una misma pasión, el ajedrez. Y es que junto a sus padres, Gustavo y Melina, forman una particular familia que respira este deporte en cualquier actividad.

Los pequeños Vera Arboleda ya llevan algunos años en esta práctica y pertenecen a la Federación Deportiva del Guayas. Sin embargo, Gustavo, quien actualmente tiene 15 años, ha sido el guía para impulsar el deporte ciencia en sus hermanos, además de ser quien mejora sus condiciones antes de cada una de las competencias.

“A mí me gusta que ellos jueguen, porque podemos discutir de ciertas cosas. No fue que yo se los pedí (iniciar en el ajedrez). Ellos me acompañaban cuando entrenaba y mientras esperaban también pidieron jugar”, contó el mayor de todos, añadiendo que ahora los tres juegan en cada torneo, en sus respectivas categorías.

Gustavo dice que su aspiración es mejorar en el rating, que es el sistema de clasificación para alcanzar un título de parte de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), y a partir de ahí enfocarse en otros objetivos que le permitan ir ascendiendo.

Por su parte, Juan Martín, con 12 años, recordó que en su primera competencia no le fue bien, pero posteriormente comenzó a obtener medallas de bronce y plata, hasta que llegó el día de celebrar su primer premio mayor.

Asimismo aceptó que a Gustavo “no le ha podido ganar” cuando se han enfrentado en partidas amistosas y espera que en algún momento “se pueda equivocar en una mesa” y aprovechar para vencerlo.

A su edad, Juan Martín tiene claro que es importante practicar este deporte, puesto que “desarrolla la mente” y lo ha ayudado mucho en la escuela. En su próximo torneo quiere “dar lo mejor posible y tener una gran participación”, para lo cual dijo no tener miedo y que la clave es “estar concentrado”.

Isabella, la menor de los tres, indicó que desde que es ajedrecista se ha enfrentado a niños y niñas. Sin embargo, aseveró que su nivel crece al jugar con niños porque son más fuertes en los duelos.

“Si pierdo, pierdo; pero por lo menos peleo, no voy a ir a jugar con miedo”, afirmó la pequeña deportista de 10 años.

Entre risas, Isabella confesó que es difícil vencer a su hermano mayor y que solamente una vez le pudo empatar “ya porque ya”, aunque admitió que Gustavo no estaba jugando tan concentrado.

Para el padre de los hermanos Vera Arboleda, guiar la carrera de los jóvenes “es una responsabilidad inmensa” y que “no es una tarea simple”.

Si se trata de la parte económica, la gestión es primordial para el crecimiento profesional en este deporte, por eso tratan de buscar la forma de conseguir apoyo. Gustavo padre expresó que él trabaja “para los tres, no por el más fuerte”.

Además dijo que Juan Martín es el más afectado cuando pierde una partida, tanto así que “se bajonea demasiado”, pero están trabajando en mejorar este aspecto.

Su esposa destacó que además del talento desarrollado por sus hijos en el ajedrez, la disciplina es una de las características principales en ellos desde que lo practican.

“El mayor siempre era muy hiperactivo, pero cuando se metió en este mundo bajó toda esa adrenalina para enfocarla en el ajedrez. A los otros dos les ha ayudado bastante en la parte de los números y matemáticas”, precisó Melina.

Los tres hermanos aseguraron múltiples trofeos y medallas en el último torneo nacional celebrado el pasado mes de marzo en Quito, siendo parte de los ajedrecistas más destacados de la competencia.

La familia Vera Arboleda trabaja para financiar el nuevo objetivos de sus pequeños: participar en el Campeonato Panamericano que se llevará a cabo en Orlando, Estados Unidos. Para esto no solo esperan el apoyo gubernamental, sino que también gestionan con empresas privadas que deseen otorgar auspicios.

