Augusto Aragón, el juez correcto para el Clásico del Astillero, según Pitana

Augusto Aragón, pese a los señalamientos de los directivos de Barcelona, es considerado como uno de los máximos exponentes del arbitraje ecuatoriano en la actualidad. Así lo sostuvo Néstor Pitana, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CNA) en un conversatorio con la prensa deportiva en las instalaciones de FEF, al norte de Guayaquil.

"Viene de un seminario FIFA en Miami y está pitando todas las semanas en torneos Conmebol", argumentó el exréferi argentino, quien además agregó que en caso de no haberlo puesto para el Clásico del Astillero, el máximo organismo del fútbol mundial cuestionará el por qué no designarlo "y van a decir estos están mirando para otro lado".

Pitana valoró los niveles presentados por Augusto para ser considerado para dicho encuentro. "Sus ecualizadores están arriba. Lo consulté con mi equipo y fue una decisión unánime", explicó el presidente de la comisión.

El argentino Néstor Pitana fue considerado como uno de los mejores árbitros del ese país cortesía

Respecto al requerimiento de Barcelona a la CNA, de no querer que el árbitro en mención sea designado para sus partidos, Pitana aseguró que, "una sugerencia como esa tiene que ir acompañada de argumentos, no solo si me gusta o no un árbitro".

De igual manera dejó claro que Aragón decidió de manera correcta en el supuesto penal en contra de Janner Corozo ante la disputa de la pelota con un jugador de Orense. "Mirando jugada a jugada, no tuvo injerencia en el resultado o hizo algo de más", ratificó el argentino, manifestando que su calificación fue buena en ese cotejo.

Sin embargo, el experimentado exárbitro dijo que "fue fuerte con Aragón" debido a la acción en la que tenía que hacer la revisión de VAR, "se detiene a explicarle a uno u otro jugador, demorándose para llegar al RRA (Área de Revisión Oficial) como tres minutos".

