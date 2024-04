Messi, a defender el liderato del Inter Miami contra Carles Gil y New England

El argentino Lionel Messi liderará este sábado 27 de abril al Inter Miami, líder del Este de la MLS, en la visita al New England del español Carles Gil, en la undécima jornada de la liga estadounidense.

Tras los primeros diez partidos, el Inter Miami es líder en solitario en el Este tras encadenar dos victorias consecutivas, la última de las cuales contra el Nashville con doblete de Leo Messi y gol del español Sergio Busquets.

El equipo del técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino, que no se clasificó a los 'playoffs' en la última temporada, tiene un partido más respecto a los New York Red Bulls, que potencialmente podrían arrebatarles el liderato.

El próximo encuentro para el Inter Miami será en el campo de un New England en apuros, que es colista en el Este tras ganar solo uno de los ocho partidos disputados. Viene de dos derrotas y no marcó gol alguno contra Toronto y New York City.

Messi lleva siete goles en seis partidos de la MLS, a los que se suman los dos tantos anotados en la Liga de Campeones de CONCACAF, una competición de la que el equipo de Martino fue eliminado en los cuartos de final por el Monterrey mexicano.

