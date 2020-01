No habrá Búfalo en la casa azul

El 2020, una revancha azul Leer más

En la noche del sábado 4 de enero, varias fuentes de información colocaron a Juan Manuel Tévez como una opción fuerte para reforzar a Emelec en esta temporada. Sin embargo, EXPRESO pudo conocer de una fuente interna al club, que solicitó anonimato, que las negociaciones por el atacante argentino-ecuatoriano no son reales.

"No es correcta la información sobre Tévez", explicó esta fuente quien también agregó que se ha avanzado en negociaciones con otro nombre que no pudo revelar. Todo apunta a que hoy mismo Emelec podría hacer oficial la llegada de su nuevo delantero, pero el Búfalo, quien militó el año anterior en Aucas, no se vestirá de azul y plomo.

La necesidad de un delantero centro pasa por la rescisión de contrato, en mutuo acuerdo, al que llegaron la dirigencia azul y el representante de Daniel Angulo, quien podría militar en la temporada 2020 en el fútbol peruano.

El delantero de Emelec tuvo un buen cierre de temporada, pero no seguirá en el plantel. JUAN FAUSTOS / Expreso

Tévez, de 32 años, estuvo en 31 partidos con Aucas en la temporada pasada, de esos 22 ingresó como titular y en nueve ocasiones ingresó al cambio. Además, anotó seis conquistas (dos a Guayaquil City, uno a Delfín, otro a Deportivo Cuenca, a Fuerza Amarilla y a Mushuc Runa).

Mientras que Angulo, de 33 años, apareció en 22 partidos con Emelec en la LigaPro 2019. En 14 oportunidades lo hizo como titular y ocho veces ingresó como variante. Angulo cerró con buenos números el año 2019, no solo marcando seis anotaciones, sino por lo que le aportó desde lo futbolístico al Bombillo.