Piero Hincapié quiere ‘sacarse la pica’ de enfrentar a Erling Haaland. El zaguero ecuatoriano, desde que llegó al Bayer Leverkusen en septiembre del año anterior, no ha podido cruzarse en cancha con el goleador noruego.

Piero Hincapié jugó en el empate del Bayer Leverkusen Leer más

Pero la mañana del 6 de febrero (09:30), el sueño se le puede hacer realidad al jugador de 20 años, pues su equipo visitará al Borussia Dortmund, en duelo por la fecha 21 de la Bundesliga.

En diciembre, en una entrevista con EXPRESO, el esmeraldeño aseguró que no les tiene miedo a los “grandotes” del torneo alemán, ya que está hecho de “verde y pescado”.

“Como dice mi papá: un hombre no se come a otro hombre. Cuando estoy en la cancha me enfoco en hacer mi trabajo y no veo si al que tengo que marcar me supera en estatura. Acá en Alemania hay unas torres, pero eso no me intimida”, afirmó Hincapié.

El seleccionado nacional pasa por un momento dulce en su carrera, pues no solo es uno de los puntales de la Tricolor, sino que también se ha convertido en titular del Leverkusen.

Los números de Haaland e Hincapié teddy cabrera

Desde que se puso la camiseta del cuadro alemán, el defensor se ganó la confianza del DT suizo Gerardo Seoane. Hasta ahora ha disputado 19 partidos: 14 en la Bundesliga y 5 en la UEFA Europa League. Además lleva dos goles.

En cuanto a su cotización en el mercado, Hincapié se encuentra tasado en más de $ 14 millones, pero desde Alemania aseguran que en los próximos meses se podría revalorizar en más de $ 45 millones.

Por su parte, el atacante noruego, quien podría ser titular en el juego del domingo tras recuperarse de una lesión muscular, tiene un importante recorrido con el Borussia. El jugador de 21 años, desde que llegó al club teutón (diciembre de 2019), ha disputado 79 duelos y ha marcado 80 anotaciones.

Jóvenes futbolistas tricolores, en la escalera del techo europeo Leer más

Erling Haaland destaca por su contundencia dentro del área. archivo

Además en el mercado está cotizado por una exorbitante suma de $ 171’832.000. Pese a su alto valor en el mercado, medios españoles han dado a conocer que el Real Madrid quiere fichar al joven atacante, a quien le ofrecerían un salario de $ 98 millones anuales.

Para el Leverkusen, tercero en la tabla con 35 puntos, este cotejo será importante, debido a que necesita ganar para frenar al Borussia, que es segundo con 43 unidades.