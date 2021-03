Gustavo Alfaro: "Todavía no hemos podido mantener en cero nuestra valla"

No hay duda que Gustavo Alfaro ha llegado para dejar su huella en la selección nacional, tanto futbolística como mental. Es un entrenador que no se queda con al superficialidad de los resultados y ahonda más en su análisis deportivo. A pesar de la victoria ante Bolivia, el argentino no ocultó el detalle que está pendiente por mejorar en la Tri, los goles recibidos.

"Quiero mantener la valla en cero y no hemos tenido un partido en el que podamos mantener la valla en cero, por eso les digo a los jugadores no hay que dejar de concentrarse hasta que el rival deje la cancha y en la última jugada del partido convirtió un gol, eso debemos tener", empezó analizando Alfaro.

"Si analizamos la eliminatoria pasada, Chile hizo 26 puntos y quedó al margen por diferencia de goles. Cuando llegue una etapa decisiva se puede decidir por goles y hay que tener eficacia adelante y también atrás para mantener el cero en nuestro arco. Quiero defender con calidad no cantidad y eso se refiere a defender con conceptos. Estoy convencido en la capacidad que tienen. Hay que seguir trabando con intensidad y énfasis", agregó Alfaro.

Además, el entrenador de la selección dejó varios conceptos de diferentes temas que les presentamos a continuación:

Sobre Damián Díaz:

"A Damián lo vi bien, entró en un contexto de partido en el que nosotros marcamos dos goles de diferencia, donde podía tener una buena sociedad con Plata, teniendo de punta a Campana. Buscamos verticalidad. Kitu tuvo una buena jugada para definirla, que Plata se la cede, otra de Campana. Se movió bien, fue generoso, se comprometió también en la recuperación en la pelota, en la presión de la salida, obviamente hay cosas para corregir y mejorar, pero me quedo satisfecho con lo hecho".

Microciclo en Guayaquil:

"Nosotros habíamos planificado un microciclo en Guayaquil, esa era la idea, teníamos que ver si nos dan la fecha para organizarlo, LigaPro de hecho nos dio una mano, hay ligas que están compitiendo en esta fecha, pero LigaPro se puso en sintonía con la selección y eso es bueno. Ahora viene Copa Libertadores, la fase de grupos y entonces vamos a sopesar que si no podemos contar con esos jugadores, organizaremos para armar unos entrenamientos".

Acerca de Christian Noboa:

"Me gusta el panorama que tiene para jugar, hoy se cumplían 12 años en la selección de Ecuador de su debut y se lo dije antes del partido que es un orgullo porque es un ejemplo para todos, jugadores y nosotros: por el compromiso y el nivel de dedicación, amor incondicional por la camiseta y lo sigue viviendo como si estaría por debutar y eso es algo que los chicos deben copiarlo y asimilarlo, porque se podrán negociar muchas cosas en la vida, pero dos no: las convicciones y el amor de jugar en una selección nacional. Él nos ayuda desde afuera y desde dentro. Porque su capacidad visión de juego para poner pelotas profundas para Carabalí y Perlaza, para asociarse, lo vi tirarse al piso como si tuviera 20 años".

Lo que dejó el microciclo:

"Me había gustado mucho este microciclo por la cantidad de cosas que habíamos podidos trabajar y la convivencia de los jugadores, a veces estar durante 8 o 9 días en un lugar encerrado donde no se sale, se pasa videos a la noche y hay jugadores en contacto con este tipo de circunstancias y en algún momento el encierro puede cansar, pero resalto la vida y alma del grupo, vivieron con armonía y alegría este proceso. Las sobremesas largas, de mirar partidos, cargarse (bromearse), decirse cosas en buen sentido, entendiendo que la camiseta de Ecuador está por encima de las cuestiones particulares. Lo que más destacado no es el triunfo dentro en la cancha, sí está bueno ganar hasta un entrenamiento porque siempre quiero ganar, pero si me decís, el triunfo verdadero es el de la convivencia. Un grupo que tiene sentido de pertenencia y dependencia".

Jugadores y su regularidad de juego:

Lo único que da timing competitivo es jugar, nunca un entrenamiento va a recrear un partido por puntos. Se viene un semestre muy importante yo diría que el más importante en eliminatorias, está Copa América, para ver como se recuperan las fechas pendientes y necesitamos jugadores con continuidad. El caso de Leo (Campana) su contrato terminá en junio, Gonzalo no, pero es importante que tengan continuidad, insisto que necesitamos jugadores de nivel competitivo".