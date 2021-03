Selección ecuatoriana: La Tri sigue invicta y en racha

Ecuador no fue la de las eliminatorias, pero no necesitó serlo para derrotar a una Bolivia que estuvo 45 minutos detrás del medio campo y que dificultó el trabajo del equipo de Gustavo Alfaro, pero que al final no pudo contra el protagonismo de los tricolores que suman cuatro juegos ganando entre eliminatorias y este amistoso.

En la retina del hincha había quedado lo expuesto ante Colombia en Casa Blanca. Aquella solemne goleada generó una gran expectativa para volver a observar a la selección ecuatoriana que comanda Gustavo Alfaro. Pero ayer no fue esa Tri, pero sí la misma idea.

Final: Ecuador ganó 2-1 Bolivia en partido amistoso Leer más

Alfaro ha instalado en sus convocados que el protagonismo, al menos en casa, no es negociable y así lució la Tricolor, desde el pitazo inicial del árbitro colombiano Jhon Ospina.

Christian Noboa de lanzador en la mitad de la cancha para activar las bandas con sus laterales; Ángel Mena, que al contrario de lanzarse hacia la banda derecha y quedarse ahí, flotó por todo el frente de ataque y con gran retroceso para asociarse con los volantes, ya sea Noboa o Dixon Arroyo.

Pedro Pablo Perlaza fue el lateral que desbordó con más insistencia, pero que en sus primeros intentos no logró concretar algún centro venenoso que hiciera daño a los del altiplano.

Por el otro lado, el zurdo, ni José Carabalí, ni Leonel Quiñónez, lograron amenazar a los bolivianos. Carabalí apareció en dos ocasiones: en un regate que forzó un tiro libre cerca del arco y después en una corrida al espacio que no logró cerrar con eficacia.

Ecuador era posesión de pelota, control y dominador del tiempo en el campo, pero esa supremacía no lograba encontrar grietas en el gran sistema defensivo que interponía el equipo del experimentado entrenador César Farías.

En los primeros 45 minutos, el equipo de Alfaro logró solo dos tiros a puerta, entre esos el gol de Fidel Martínez, que fue más un error no forzado del portero Javier Rojas. Mientras que Bolivia tuvo uno.

Damián Díaz por poco pone la tercera conquista para la Tricolor. Cortesía

La Tricolor merecía ganar por el protagonismo que imponía, pero por ocasiones de gol tampoco había un despilfarro.

Los centros al área fueron el recurso más utilizado por la Tricolor, pero ni así lograron conectar a Michael Estrada y Fidel, quienes mostraron muy poco en el primer tiempo.

Luis Fernando León: "Hay una competencia sana en la selección" Leer más

Para el complemento, Ecuador iba a encontrarse con un Bolivia más volcado al ataque, ya que no estaban tan dispuestos a firmar una segunda derrota al hilo luego de que la semana anterior, Chile también los venció.

Pero eso favoreció a la Tri que cuando activó a sus ofensivos estos lucían más cómodos y con más espacios para dañar al rival.

Tanto así que antes de que se cumplan los primeros 15 minutos del complemento, Ecuador iba a guardar el partido en su bolsillo con un gran gol de Michael Estrada.

A partir de allí, Alfaro metió mano en los cambios de la selección y dio ingreso, primero, a Gonzalo Plata, Leonardo Campana y después a Jackson Porozo, Johnny Quiñónez y Walter Chalá.

Pero para dar por terminado el duelo, Alfaro también iba a complacer un poco la tribuna futbolera con el ingreso de Damián Díaz en reemplazo de Ángel Mena. Dos experimentados que antes fueron rivales y hoy comparten camerino en la Tri.

Aunque el trámite ya estaba más que definido, el Kitu tuvo la oportunidad de cerrar el debut con gol, pero no se dio en esta oportunidad.

Alfaro volvió a darle otra alegría al país, a pesar de descuento de Bolivia, con un plantel diferente al habitual, ampliando el abanico de opciones y ganando, lo que le permite trabajar con calma.