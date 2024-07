Guschmer en caso Emelec: “La sentencia tiene inconsistencias”

El ministro del Deporte Andrés Guschmer aclaró el lunes 22 de julio que la cartera de Estado no puede designarle un interventor temporal a Emelec, tal como ordena la sentencia del juez Douglas Carrasco Sánchez.

Emelec: José Pileggi revela que espera a FIFA para poder contratar Leer más

A inicios de mes, el magistrado concedió la acción de protección que presentó el socio y excandidato a la presidencia José Auad, quien buscó que se nuliten los comicios de 2022 porque se le abrían negado derechos en su participación.

(Le puede interesar: Paco Casal y GolTV preparan la respuesta legal a LigaPro)

Tras el fallo, la dirigencia que encabeza José Pileggi, actual presidente de Emelec, decidió apelar y además declaró a Auad como persona no grata del club.

El ministro del Deporte aseguró que en los próximos días la institución y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) emitirán un comunicado oficial respecto a su posición en el caso dirigencial del Bombillo.

Andrés Guschmer: "Me parece terrible que la función judicial se involucre en el deporte"

CONTUNDENTE SOBRE EL CASO EMELEC 🔵

El Ministro, Andrés Guschmer, se pronuncia sobre Emelec:



“Me parece terrible que la función judicial se involucre en el deporte, lo que no me deja de sorprender es que son los mismos. En los próximos días emitiremos un criterio final”. pic.twitter.com/4b2civJk6l — FutbolClub RadioTV (@FCRadioTV) July 22, 2024

“Como siempre he dicho desde el primer día, me parece terrible que la función judicial se involucre en el deporte. Lo que no me deja de sorprender es que terminan siendo los mismos protagonistas que rondan de un lado al otro”, dijo Guschmer.

“Es un tema que debe resolver la Dirección de Asuntos Deportivos, tiene 4 o 5 días con la sentencia escrita. Un sentencia que a priori tiene inconsistencias, errores de forma. Se conmina al ministerio a nombrar un interventor cuando no puede hacerlo (la FEF es la encargada). Estas sentencias tienen un sinnúmero de errores y lo único que hacen es afectar el normal desarrollo de las instituciones deportivas”, cerró.