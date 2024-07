Emelec: Facundo Castelli, en manos del doctor de Lionel Messi

Facundo Castelli fue a la segura y buscó al cirujano artroscopista argentino, Javier Swiatlo, quien trabaja en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hace 30 años y es el jefe médico en Independiente de Avellaneda, para que lo operara de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha.

(Te invito a leer: Ecuador: DT Eduardo Domínguez habría rechazado oferta de selección)

Luis Zubeldía no tiene en mente la Tri: "Yo pienso en Sao Paulo" Leer más

Castelli tuvo que apoyarse en sus contactos para llegar a Swiatlo. A través del club dueños de sus derechos deportivos, Atlético Estudiantes de Buenos Aíres, del ascenso de Argentina, y de amigos que son parte del plantel de El Rojo, el delantero de Emelec conversó con el especialista.

“Estudiantes me contactó por medio de la AFA, yo opero a todos los chicos que me mandan, además, él (Castelli) tiene un par de conocidos que juegan en Independiente, quienes también me contaron su caso. Me buscó por varios lados, pero se operó a través de la AFA”, reveló el especialista en exclusiva con EXPRESO.

Sobre la operación del delantero del Bombillo, Swiatlo, que comandó el cuerpo médico mientras Diego Maradona dirigió a la Albiceleste (2008-2010) y, además, ha tratado a los seleccionados como Lionel Messi, Ángel Di María, Juan Román Riquelme, Hernán Crespo, entre otros, aseguró que Castelli no jugará este año.

“La operación era complicada por el hecho de que, como siempre, una cirugía plástica en un ligamento cruzado anterior de un jugador es importante. No hubo nada inesperado en la intervención y su recuperación le llevará no menos de seis o siete meses”, explicó el cirujano artroscopista.

Javier Swiatlo fue el jefe del cuerpo técnico de Argentina mientras Diego Maradona la dirigió. Archivo

DEBERÁ TENER CUIDADO CON LA RECUPERACIÓN

Sin embargo, el tiempo de rehabilitación se podría extender, según Swiatlo: “En la medicina no siempre dos más dos es igual a cuatro, pero yo calculo que se recuperará bien si lleva los tiempos adecuados. Él va a regresar en plenitud, pero debe hacer una buena recuperación, que no sé dónde la realizará”.

El pasado 1 de junio, que Emelec empató 0-0 con Libertad, en la última fecha de la primera etapa de la LigaPro, Castelli se rompió el ligamento mientras forcejeaba un balón con José Hernández. No volverá a jugar este año con el Bombillo, que se quedó ‘huérfano’ de delanteros y no puede hacer fichajes por suspensión.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!