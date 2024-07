Luis Zubeldía no tiene en mente la Tri: "Yo pienso en Sao Paulo"

La búsqueda del nuevo entrenador de la selección sigue firme para la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Aunque no ha sido revelada información directamente de la institución que regenta el balompié nacional, el ambiente sobre este particular tiene como protagonista algunos nombres como candidatos para asumir el cargo. Luis Zubeldía es uno de ellos.

El director técnico argentino, con pasado en Barcelona y Liga de Quito, reveló que su intención es seguir en Brasil. "Me quedo en Sao Paulo", respondió ante uno de los cuestionamientos en una rueda de prensa.

El estratega afirmó que su decisión la dio a conocer al personal del club e insistió que está mentalizado en los objetivos. "Me gusta la presión, Sao Paulo te da eso. Lo único que yo hablé con la dirigencia es: Yo pienso en Sao Paulo", afirmó Zubeldía, quien posteriormente dijo: "Son mis valores, al 100%. Me siento bien y querido acá. Sé que esto es fútbol y los resultados son importantes. He defendido los clubes a la medida que he ganado experiencia". Ante esa postura, queda descartada la posibilidad de su llega.

¿Cuáles serían los candidatos para dirigir la selección de Ecuador?

Otros nombres aparecen el radar de opcionados. Guillermo Almada, Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece son parte de la lista. Sin embargo todo ha sido extraoficial. La FEF no ha dado versiones al respecto.

El director técnico Félix Sánchez conducirá a Al-Sadd después de pasar por la Tri Efe

