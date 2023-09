Guillermo Almada: "Ecuador arranca como el favorito ante Uruguay"

Bien pudo, o podría en el futuro, estar en el banco de suplentes de las selecciones de Ecuador o Uruguay que se enfrentan este lunes 11 de septiembre en el estadio Rodrigo Paz de Quito. Se trata de Guillermo Almada, estratega que fue parte de la selección charrúa y que además trabajó ya en Barcelona.

Actualmente entrenador del Pachuca de México, tiene voz y voto para comentar sobre el encuentro, donde Ecuador va por salir del último lugar de la tabla de posiciones. Y es que el uruguayo ha estado en la mira de estas dos selecciones y conoce a sus jugadores. Además, sabe muy bien la historia entre estos dos rivales.

¿Fortalezas de Ecuador?

- La calidad que tienen sus jugadores, una generación de primera línea que demanda mucho cuidado y compite en las primeras ligas; lo segundo es que juegan de local en Quito y para Uruguay es un problema la altura. Además, destaca el juego en conjunto que tiene la Tri con una camada nueva y que se conocen.

¿Y las bondades de Uruguay?

- Creo que el gran juego que hizo ante Chile les ayudará para llegar con el ánimo arriba. La calidad de sus jugadores; además juegan fuera de su país. Eso sirve de mucho. Y tiene bastantes variantes, había lesionados, pero se vio una buena selección. Sin embargo jugar en Quito les puede significar un problema.

¿Qué escenario se visualiza para ambos?

- El de un partido difícil; lo de Uruguay es el juego colectivo de varias características. Algo parecido sucede con Ecuador... Será un cotejo con una definición incierta. Puedo decir que el favorito es Ecuador, por ser local y el lugar donde jugamos. A Uruguay le cuesta jugar en la altura.

¿Al decir “jugamos” se considera un ecuatoriano más?

- Es por el sentimiento que le tengo al país y porque conozco bien a Ecuador, me siento muy identificado por todo lo que sé, conozco mucho el medio, la geografía, su gente (sonríe).

Guillermo Almada, sigue el fútbol ecuatoriano muy de cerca. cortesía

Si usted fuera el entrenador, ¿habría llamado a Dixon Arroyo y Leonardo Campana?

- Son jugadores que están en un gran momento, me imagino que el cuerpo técnico les dio seguimiento y piensa que los que tienen son los mejores ahora. La idea es apoyar a los que están y no pedir a los que no están. Eso es así. Sé que mucha gente pide a Arroyo y Campana, pero los entrenadores siempre creemos que pedimos a los mejores. La eliminatoria es larga y hay que ver qué pasa después.

Los partidos ante Uruguay han tenido goleadas, golpes y hasta para Ecuador ha sido el más importante por la famosa clasificación del 2001. ¿Usted estuvo en alguno?

-Claro, fue en Uruguay, ganamos 3-2. Yo estuve en el banco. Son partidos muy bien jugados, hay mucha fricción. Ojo, debido a la altura, seguro que no vamos a tener (Uruguay) todo el volumen de juego como lo que se vio ante Chile.

¿Cree que se sentirá el cambio generacional en los dos equipos?

- Sí, hay mucha polémica porque ya no están Lugano, Cavanni y Suárez, estos dos están en un buen momento, pero son decisiones que toma el entrenador, quien siempre quiere tener a los mejores. Lo bueno es que hay mucha materia prima y hay chicos como un buen recambio. Lo mismo le pasa a Ecuador, eso es bueno y sobre todo porque contarán con excelentes jugadores.

¿Qué tanto cree que afecta a Ecuador estar con - 3 puntos en la tabla?

Es una desventaja muy grande, que no es común, pero hay muchas posibilidades de subir. Ojo, no son las mismas eliminatorias pasadas, ahora se tiene 6.5 cupos y es una facilidad. Ahora hay que mirar con positivismo que la selección de Ecuador va a estar bien. A finales de año seguro que estará encaminada al Mundial.

Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán destacan ante los ojos de todos, pero ¿qué jugador lo sorprende aparte de ellos?

Félix Torres. Es un extraordinario defensa, tuve el lujo de tenerlo en Santos; además Robert Arboleda es buenísimo. No voy a enumerarlos a todos, pero hay una base extraordinaria de jugadores.

