O Gran Camiño: Jefferson Cepeda dio dura pelea a Jonas Vingegaard

El ciclista ecuatoriano Jefferson Cepeda (c) fue protagonista de la segunda etapa de O Gran Camiño, que tuvo a Jonas Vingegaard (i) como ganador.

La segundo etapa de O Gran Camiño, prueba que se lleva adelante en España, fue una muestra más del alto nivel del ciclista ecuatoriano Jefferson Cepeda, quien forma parte del equipo Caja Rural-Seguros RGA.

El tricolor fue uno de los protagonistas de la segunda etapa al dar batalla a dos ganadores del Tour de Francia, el danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) y el colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

Cepeda estuvo fuerte durante todo el recorrido y en el puerto decisivo del recorrido siguió el ataque de Vingegaard para junto a Bernal quedar en la disputa de la victoria de la jornada. El golpe final fue del danés, quien cruzó la meta con 28 y 30 segundos de Bernal y Cepeda, respectivamente, para además convertirse en el líder de la competencia.

Fue una gran etapa para el tricolor, quien se ha convertido en una de las cartas fuertes del Caja Rural-Seguros RGA. “Esta era la etapa que tenía marcada desde el principio. Tenía muchas ganas de demostrar toda la preparación que he hecho en casa, el equipo ha estado todo el día conmigo protegiéndome, cuidándome del viento y para que no me faltase de nada y quería hacerlo bien también por ellos”, analizó Cepeda

Agregó que “en la subida final es verdad que me he quedado con dos ganadores del Tour, pero en ese momento yo solo venía pensando en luchar por la victoria. Al final, he conseguido un buen tercer puerto y por ahora hemos sacado unos segundos importantes con los que poder terminar de la mejor manera esta carrera”.

Cepeda se ubica también en la tercera casilla de la clasificación general, lo que le motiva para seguir en la pelea en las dos siguientes jornadas en busca del podio final de O Gran Camiño. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) fue décimo en la etapa, a 46 segundos del ganador, y está un escalón más abajo en la general.

El sábado 24 de febrero se cumplirá la tercera y penúltima etapa de la prueba con un recorrido de 173,1 kilómetros entre las localidades de Xinzo de Limia y Castelo de Ribadavia, que contará con cuatro puertos de montaña (una de segunda categoría y tres de tercera).

