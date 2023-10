Gonzalo Plata: su 'tumba' en Qatar

Para los exseleccionados ecuatorianos Eduardo ‘Tanque’ Hurtado y Paul Ambrosi, al atacante Gonzalo Plata no se le han cerrado las puertas de la Tricolor. Sin embargo, deberá trabajar duro para recuperar su nivel y así poder ser considerado nuevamente en una convocatoria si se mantiene en el club Al Sadd, de la liga de Qatar.

Tras fichar por el equipo qatarí en julio pasado, Platita fue convocado para los partidos contra Argentina y Uruguay que se disputaron en septiembre, en los que el tricolor demostró un bajo rendimiento. Y para la actual doble fecha de las eliminatorias ante Bolivia y Colombia, ya no fue llamado por el técnico Félix Sánchez.

“Plata es un futbolista muy interesante para la selección, con características diferentes a los demás. Un jugador será jugador donde sea que juegue, pero obviamente deberá esforzarse más de lo normal para mantener un buen nivel si sigue en Qatar. Estas oportunidades son para recapacitar sus decisiones”, destacó el Tanque Hurtado.

Al-Sadd continue to train without internationals#السد | #AlSadd — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) October 9, 2023

Por su parte, Ambrosi considera que Plata tomó una mala decisión al cambiar al Real Valladolid, de España, por el club de la liga qatarí Al Sadd. Pese a ello, destacó que no será una baja sensible para la Tricolor mientras no sea convocado, porque el equipo tiene jugadores en buen momento para cubrir su puesto, como Kendry Páez, Jhojan Julio y John Yeboah.

“Sabemos que Plata es importante, pero lo destacable es que tenemos (otros) buenos jugadores. Probablemente tomó una mala decisión yendo a Qatar, pero si quiere volver a la selección deberá demostrar que su nivel que nos cautivó lo mantendrá”, dijo Ambrosi.

En mayo de 2020, Gonzalo Plata firmó contrato con la empresa de representantes de jugadores Wasserman, que se enfocaba en el balompié de Estados Unidos y los países europeos Portugal, España e Inglaterra.

Pero desde la actual temporada la firma se expandió al fútbol de Medio Oriente y envió a Plata a Al Sadd, a Naoufal Bannis a Al-Markhiya, a Habib Diallo a Al-Shabab y a Simo Keddari a Al-Arabi.

