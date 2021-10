Gonzalo Plata está feliz por su momento en el Real Valladolid, de la segunda división del fútbol español. El fin de semana anterior ya anotó su primer gol y está afianzándose como titular. Con esto cumple el pedido del seleccionador nacional, Gustavo Alfaro, quien le pidió que salga de Portugal a un club donde pueda tener ritmo de competencia.

"Estoy muy contento porque se me pudo abrir el arco. Cada vez me siento mejor con el grupo. Me dan más oportunidades y confianza", dijo Plata en una rueda de prensa organizada por el club

Para el tricolor, fue una grata sorpresa el nivel de la segunda división del fútbol español. "Hay muchas personas que piensan que es fácil. Yo no sabía nada hasta que pude jugar. Ahora me doy cuenta de que es muy competitiva, muy fuerte. Hay jugadores de mucha experiencia que han salido de buenos clubes", agregó.

Fue tal su sorpresa por la segunda división de España, que siente que podrá crecer como jugador, ya que es muy competitiva y existe la misma presión como en la primera. “Desde que salí a Portugal estoy con la presión de dejar el nombre de mi país en lo más alto. La presión es constante y ahora es mucho más fuerte. Me falta mucho para llegar a mi techo y lo voy a conseguir con la ayuda de mi equipo y del técnico".

Plata será uno de los fijos en la convocatoria de Gustavo Alfaro para lo doble fecha eliminatoria de noviembre, ante Venezuela en Quito (11 de noviembre) y Chile en Santiago (16 de noviembre).