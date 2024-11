Giovanny Espinoza: "Ante Bolivia, Ecuador tienen que entrar con todo"

Mientras va iniciando la planificación de la próxima temporada con Leones del Norte, equipo de la serie B donde es asistente técnico de Juan Zubeldia, el exseleccionado nacional Giovanny ´Sombra´ Espinoza, mundialista con la Tri en 2002 y 2006, se toma un tiempo para charlar con EXPRESO en la previa del cotejo de Ecuador ante Bolivia. El histórico defensa ve con gran expectativa al actual equipo; sin embargo considera que le falta consolidarse a nivel colectivo, por lo que es necesario que la hinchada los presione para saquen su máximo potencial.

¿Cómo analiza a la Tri actual?

Da placer ver a esta nueva generación; se ha alcanzado un nivel individual muy alto, con mucha experiencia, a pesar de su corta edad; con roce internacional importante. Contamos con una solidez defensiva que ha sido el puntal, algo realmente clave.

¿Qué marca ahora la diferencia en esa área?

La técnica. Siempre fuimos fuertes en la defensa, pero hoy los muchachos ya no solo han trabajado en lo táctico. Todo eso da seguridad a los compañeros de la segunda línea, que saben que van a recibir bien esas pelotas.

¿Qué piensa de la línea de tres?

Eso ya es tema del entrenador, él decidirá junto a su cuerpo técnico. Analizarán a cada rival y verán si en algún momento es adecuado mover ese esquema, pero, para mí, acá de locales, debería jugar con una línea de cuatro.

¿Ve mucha presión sobre la delantera?

Todo jugador que está en una selección debe tenerla. En mi época, Aguinaga, el Tin Delgado, todos vivían con esa presión, incluso haciendo goles les decían que tenían que marcar más, trabajar más duro. El jugador que está representando a todo un país tiene que estar bajo esas exigencias y debe ser muy fuerte, como lo ha venido siendo, de hecho, Enner Valencia.

La Sombra jugó en el Mundial 2002 y 2006. Archivo

¿Hace falta un relevo en esa posición?

Enner, a pesar de ser muy criticado, ha tenido momentos difíciles en los que ha aparecido. Esperemos que el técnico pueda encontrar muy pronto ese reemplazo para tranquilidad de todos y para cuando no esté Enner.

¿Quién se perfila en el puesto?

Leonardo Campana, Jordi Caicedo y Michael Estrada van caminando, no se han consolidado, no han convencido en su totalidad, aún así esperemos que puedan acoplarse a sus compañeros, entrar en las convocatorias. Creo que hay que regresar a ver a los que tenemos abajo, a los más jóvenes, como ya se ha hecho con Kendry Páez y Kenny Arroyo. En esa línea, pensando en el futuro, para mi un nombre es el de Allen Obando, deberíamos poner los ojos en ese jugador.

¿A qué debería apuntar esta Tri como objetivo?

Por el nivel que tienen los chicos de esta generación, tienen que apuntar más alto, no solo pensar en igualar lo que se hizo en Alemania 2006 (octavos de final), sino superarlo por el nivel y experiencia que van teniendo. Nosotros mismos, los ecuatorianos, tenemos que meterles presión de la sana para que lleguen lo más lejos posible.

¿A qué se refiere con presión sana?

A hacerles notar que estamos conscientes de la generación que tenemos, de jugadores muy buenos individualmente, pero que no estamos conformes con algunos resultados. No podemos estar satisfechos con sacar dos puntos de seis posibles. En mi tiempo era prohibido un empate en casa, no había margen de error y todos nos hacían saber eso, tanto los hinchas como los medios.

¿Influirá jugar en Guayaquil?

El jugar en la altura o el llano hoy tiene otras consideraciones. Por un lado, la mayoría de los seleccionados han jugado en altura y se adaptan muy bien para aprovecharlo, pero también es cierto que hoy están jugando en Europa, no en la altura. Jugar ante Bolivia en Guayaquil les va a hacer saber que tienen que entrar con todo, sin la altura; que creo que es también algo psicológico. Entonces sin altura, creo que van a salir a jugar otro partido, con toda la entrega.

¿Qué le falta a la Tri?

A mí parecer: un funcionamiento de equipo, ya que la calidad individual está, pero falta llevar a lo colectivo. En nuestra época, podiamos no tener esas virtudes técnicas, pero éramos equipo. Si uno sabía que al otro le faltaba algo, entonces se daba un poquito más por el compañero, conocíamos esas fortalezas o debilidades para siempre apoyarnos, es ese espíritu el que que creo que ahora le falta.

¿Eso depende del entrenador?

Por supuesto. Aunque será un poco más complicado por que tiene poco tiempo para preparar los partidos, pero justamente ahí se tiene que ver el trabajo del profe, de poder explotar esa capacidad individual, ya en lo grupal.

