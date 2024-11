Ecuador vs. Bolivia: La posible alineación de Beccacece con la Tri

Ecuador está obligado a ganar cuando reciba a Bolivia el jueves 14 de noviembre de 2024, en la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas, para mantenerse en zona de clasificación directa al Mundial 2026. El técnico Sebastián Beccacece ya tendría definida la alineación que utilizará.

De acuerdo con los entrenamientos realizados en los estadios Capwell y Monumental de Guayaquil, Beccacece mantendrá la formación 3-4-3, la cual ya utilizó en la derrota 1-0 ante Brasil, la victoria 1-0 ante Perú y los empates 0-0 con Paraguay y Uruguay.

Formación y estrategia: ¿Cómo jugará Ecuador contra Bolivia?

Para armar el once inicial, el entrenador argentino ha tenido que resolver un 'rompecabezas', ya que no podrá contar con el volante Moisés Caicedo, quien está suspendido por acumular dos tarjetas amarillas en partidos diferentes, y con el lateral derecho Ángelo Preciado, que, pese a estar convocado, no podrá jugar debido a molestias físicas.

El arco de la Tricolor seguirá resguardado por Hernán Galíndez. En la defensa tampoco se esperan cambios, pues la línea de tres será ocupada por Willian Pacho, Piero Hincapié y Félix Torres, quienes han sido titulares habituales desde que Beccacece asumió la dirección técnica.

En la zona de volantes, Alan Franco se mantendrá como titular y su acompañante, ante la ausencia de Niño Moi, será Carlos Gruezo. Ambos serán los encargados de manejar el centro del campo de la Tri. Por su parte, Alan Minda ocupará de manera improvisada el carril derecho, mientras que Pervis Estupiñán estará en el izquierdo.

Carlos Gruezo regresaría a la titularidad en la Tricolor. Freddy Rodriguez

En la delantera, Kendry Páez, Gonzalo Plata y Enner Valencia serán los encargados de comandar el ataque de la Tricolor en el enfrentamiento contra los bolivianos.

Ecuador vs Bolivia: Análisis de la clasificación y lo que está en juego para la Tri

El jueves 14 de noviembre de 2024, desde las 19:00, en el estadio Monumental de Guayaquil, Ecuador no puede ceder, porque ocupa el quinto puesto de la tabla de posiciones, con 13 puntos, y solo una unidad lo separa de Bolivia, que, con 12 puntos, está en la séptima casilla. De momento, la Tri está clasificando de manera directa a la Copa del Mundo 2026 y la Verde se está adjudicando el repechaje.

