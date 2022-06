El boxeador del Valle del Chota decidió hacer carrera en el boxeo y no el fútbol donde su tierra tiene ya varios referentes.

Cuando a los 12 años Gerlon Congo descubrió el boxeo, jugaba fútbol en las polvorientas calles de El Juncal, en el Valle del Chota, provincia de Imbabura. A sabiendas de que del lugar habían salido grandes figuras del balompié como Agustín Delgado, Ulises de la Cruz y Édison Méndez, el joven tenía claro que necesitaba “romper el molde”, así que un día aceptó la invitación a la escuela de boxeo del lugar y nada fue igual.

Campeón en los Juegos Nacionales Juveniles 2014, Cinturón de Oro 2018 en Manabí y quinto en el ranking mundial, tras llegar a cuartos de final del torneo global el año pasado, en Serbia, son claras muestras de que tomó el camino correcto. Hoy, con 21 años de edad, Gerlon Congo inicia su camino en la élite al disputar y ser abanderado de la delegación ecuatoriana que participará en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, del 24 de junio al 5 de julio.

Es su primera vez en todo. Hasta el año pasado no había podido sumar puntos en el ranking, por lo que no había podido ser partícipe de un evento del ciclo olímpico, de ahí que este será su debut y, dice, no se detendrá hasta llegar a París 2024.

La designación de abanderado llegó de sorpresa. Es más, hasta minutos antes de participar en la ceremonia oficial, el viernes 17 de junio, no se la creía. “Estaba concentrado con la selección en Portoviejo y me llamaron a pedirme el correo eléctrico. Cuando pregunté para qué, solo me respondieron que era para algo de lo cual debía sentirme orgulloso. Ya al abrir la misiva, quedé paralizado”, precisó con una sonrisa nerviosa Gerlon.

Congo junto a Escobar, ambos abanderados de Ecuador para los Juegos Bolivarianos 2022, durante la ceremonia oficial del viernes 17 de junio. Cortesía

Al primero en darle la noticia fue a su entrenador de toda la vida, el mismo que lo invitó por primera vez a su escuela en Imbabura, Manuel Delgado. “Creo que fue el más orgulloso”, añadió.

Congo, quien boxea en la categoría de los + 91 kilogramos, donde actualmente es # 5 del ranking mundial, asegura que la división es una de las más difíciles de todas por el nivel que experimentan los deportistas ahí. “Los golpes se sienten duros”, reseña con una carcajada.

Mirar atrás se siente bien para Gerlon. “Llegué para quedarme. Los + 91 kilogramos es una división donde Ecuador no tiene muchos aspirantes, así que quiero ser un referente ahí. Y llegar a mis primeros juegos del ciclo olímpico como abanderado con una ‘dura’ de las pesas como Alexandra Escobar es más que inspirador”, dice emocionado.

De momento, lo único claro en el calendario de competencias del boxeador son los Bolivarianos y los Juegos Sudamericanos, el segundo evento del ciclo, que serán también este año en Asunción, Paraguay. “Tengo referentes ecuatorianos importantes como Julio Castillo, vicecampeón mundial, Ítalo Perea, Carlos Mina, entre muchos más, de quienes me nutro día a día. Voy por más”, remató.