El apoyo familiar y los consejos de sus amigos surfistas con más experiencia en competiciones nacionales e internacionales han sido claves para los triunfos de Génesis Borja, quien consiguió dos títulos en el campeonato de surf del Ecuador que se desarrolló en el balneario de Montañita. La adolescente ganó en la categoría open y la juvenil sub-16.

En ambas clases, Génesis demostró calidad en el dominio de su tabla sobre las olas. Durante sus intervenciones, los presentes en el evento la aplaudieron y al salir del océano muchos la felicitaron por su actuación.

Los jueces del certamen destacaron su habilidad en las acrobacias que realizó en el mar, “tienes un futuro enorme, sin duda llegarás a puestos estelares”, expresó Cirilo Yagual, uno de los delegados del arbitraje al felicitar a la deportista por sus dos triunfos.

Estar en el podio no es nuevo para Génesis, quien este año representó al país en el mundial de este deporte que se cumplió en El Salvador. Ahora deberá volver al país centroamericano entre el 2 al 5 de diciembre a disputar el latinoamericano. En el 2018 y 2019 también estuvo presente en mundiales juveniles.

Génesis Borja nació hace 16 años en la comuna Engabao, jurisdicción del cantón Playas, en la provincia del Guayas. Procede de una familia humilde y de escasos recursos económicos, “nacer y crecer junto a la playa ha sido lo mejor que me ha pasado”, dijo la campeona, quien dedica sus triunfos a su familia, amigos y sobre todo a su pueblo, “para ti Engabao”, reiteró al levantar su tabla.

Los pobladores de la localidad de origen de Génesis se sienten muy orgullosos de sus triunfos, es así como cada vez que a la surfista le toca viajar al extranjero a competir se unen todos para ayudarla en la autogestión y así conseguir los recursos económicos que representa su traslado a otros países.

Génesis surfea desde los ocho años, su primer instructor fue un surfista de Guayaquil que acudía los fines de semana a enseñar a los niños de la comuna. Ella se unió al grupo muy a pesar de que su maestro le decía que aún era muy pequeña.

Borja recuerda que después participó en un torneo infantil en Chulluype (Santa Elena), en donde no le fue bien, pero le sirvió para ganar experiencia e iniciar su brillante trayectoria y cuyo objetivo principal es llegar al CT femenino que es el ranking de surf más importante del planeta y llegar a ser campeona mundial.

“No es una tarea fácil, pero tampoco imposible. Me he fijado varias metas y las estoy cumpliendo. Llegar al primer lugar en open fue una de aquellas y hoy la he cumplido”, dijo con orgullo la joven deportista.

El medirse con surfistas de más experiencia en los torneos le ha servido muchísimo a Génesis. Es por eso que siempre participa en categorías que superen su edad, asegura que eso la motiva a esforzarse más y conseguir sus objetivos. Además, se pierde el miedo y se siente mejor la adrenalina de este deporte.

“Muy agradecida con Dios por todo lo que me está pasando. Sé que debo mejorar más. En el 2022 voy a trabajar con mucha fuerza para superar mis marcas, correr olas de izquierda y derecha, así voy a seguir escalando mejores puestos”, comentó entusiasmada.

Génesis Borja también espera culminar su carrera estudiantil y seguir cosechando más triunfos en el surf.