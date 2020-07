El técnico de la Tri, mucho gasto, ningún resultado

Washington Tabárez asumió la dirección técnica de Uruguay en 2006, y desde entonces la Celeste ha clasificado de manera ininterrumpida a los mundiales de 2010, 2014 y 2018, confirmando lo exitoso que resulta un proceso cuando se lo hace de forma responsable.

En el mismo periodo, por la banca de la selección ecuatoriana han pasado: Hernán Darío Gómez (2 veces), Luis Fernando Suárez, Sixto Vizuete (2), Reinaldo Rueda, Gustavo Quinteros, Jorge Célico (2) y Jordi Cruyff, cuatro de ellos en los últimos 34 meses.

A falta de la confirmación oficial por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el fugaz paso de Cruyff por la Tricolor culminará el 20 de julio, sumándose así a los casos de entrenadores que no pudieron cumplir los periodos señalados en sus contratos, con el consiguiente conflicto legal que esto produce, pues se deberá llegar a un acuerdo para la rescisión.

Hernán Gómez asumió el 1 de agosto de 2018 y salió el 4 de julio de 2019. Está cobrando indemnización. Otro gasto. Archivo

A diferencia de Quinteros y Gómez, Cruyff se marcharía sin siquiera haber dirigido un entrenamiento, lujo difícil de creer en un país inmerso en una severa crisis económica.

El hijo de Johan Cruyff aplicaría la cláusula de terminación unilateral de contrato, causando un perjuicio laboral a la FEF y con la posibilidad de iniciar una demanda que implicaría mayores egresos a una federación que hasta ahora le está cubriendo la indemnización al Bolillo Gómez y debe resolver el reclamo de Quinteros. Prácticamente se pagaría tres sueldos de entrenadores, eso sin contar el del que ahora deberá asumir el mando.

Era de esperar que en este escenario de la pandemia Cruyff terminaría decidiendo no venir, pero la federación debería tener listo un plan B para no perder tiempo. Un movimiento inteligente sería darle la selección a alguien que esté en el medio o conozca a nuestros futbolistas para retomar el trabajo.

Jesús Cárdenas, exseleccionado ecuatoriano.

Parece que la crisis es ajena a la federación. Diario EXPRESO pudo conocer el detalle de los gastos efectuados en la presentación del denominado Plan Estratégico 2030 -cuando se oficializó la contratación del cuerpo técnico-, con un costo total de 211.776,26 dólares.

Aunque parte de ese gastos se cancela con fondos Forward, e incluso algunos están pendientes de pago, no dejan de ser egresos, además de llamar la atención la forma en que se administran los recursos. Por ejemplo: la planificación e implementación de imagen del equipo del cóndor costó 5.000 dólares; la impresión de invitaciones para el evento, 3.080; el montaje del acto, 4.704,70; la producción del video de presentación de Antonio Cordón, 3.400; la elaboración del nuevo logo de la entidad, 15.000; el 40 % de anticipo por videos para la presentación del plan, 19,760; la movilización a miembros del directorio e invitados, 700; pasajes aéreos al personal de la FEF e invitados, 1.058,08 dólares, entre otros rubros, que hasta ahora no redundan en beneficio del balompié ecuatoriano.

Esa inestabilidad de la directiva hace que se refleje en todos los estamentos de la federación y uno de ellos es el cuerpo técnico de la selección. El cambio de modelo no se produjo. El próximo entrenador debe tener experiencia, haber dirigido a una selección y conocer el recorrido de las eliminatorias.

Carlos Sevilla, entrenador ecuatoriano.



En octubre se iniciará la eliminatoria del Mundial de Catar, y hasta la fecha alrededor del combinado nacional hay más dudas que certezas, comenzando por la cabeza, pues aún no está definido si Francisco Egas seguirá en la presidencia de la FEF, o cede ese lugar a Jaime Estrada. La variable mayoría será la que tenga la última palabra en ese tema.

“Necesitamos primero una directiva que tenga credibilidad. La actual habló de honestidad, de transparencia, pero no se ha visto por ningún lado. Comete una serie de equivocaciones. Primero con (Jürgen) Klinsmann había unas cláusulas de por medio que no aceptó. Después el caso del equipo de técnicos españoles, donde se dice que se ha firmado un contrato con cláusulas de confidencialidad. Ya no es un contrato transparente. Hay que rendir cuentas a los dirigentes, a la afición, allí comienza la inestabilidad”, afirma el director técnico Carlos Sevilla.

De cara al futuro, comienzan a sonar nombres de posibles candidatos para ocupar la vacante, siendo los de Guillermo Almada, Jorge Célico y Miguel Ángel Ramírez los que más apoyo tienen para tratar de enderezar la nave. MGD-RVF