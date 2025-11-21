Gana un viaje doble al Mundial 2026: pasos para entrar al concurso de DIRECTV

'El grupo de la suerte' llevará a un ganador y a su acompañante al Mundial, con pasajes, estadía y entradas incluidas

El concurso de DIRECTV premiará con un viaje doble al Mundial 2026, que incluye boletos aéreos, hospedaje y entradas para disfrutar la fase inicial del torneo.

El sueño mundialista está un poco más cerca. DIRECTV presentó 'El grupo de la suerte', un concurso que llevará a un fanático del fútbol —y a un acompañante— a vivir en vivo la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El premio incluye pasajes, hospedaje y entradas para algunos de los partidos del torneo.

El lanzamiento se da mientras arranca la cuenta regresiva hacia el sorteo oficial del Mundial, que se realizará el 5 de diciembre y que será transmitido por DIRECTV (DSPORTS 610 / 1610 HD y DGO). La compañía tendrá la cobertura completa de los 104 partidos, convirtiéndose nuevamente en la plataforma con la mayor oferta futbolera del continente.

Un concurso mundialista para expertos en pronósticos

'El grupo de la suerte' invita a los fanáticos a demostrar cuánto saben del fútbol internacional. El reto es sencillo: predecir cómo quedarán conformados los grupos del Mundial 2026, desde la llave A hasta la L.

A pocos meses del torneo, ya están definidos los clasificados por eliminatorias de África, Asia, Europa, Oceanía y Sudamérica. A ellos se suman los anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— y las selecciones cabeza de serie: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Con ese escenario, el juego está planteado: ¿quién acertará más?

Viaja con Directv. cortesía

¿Cómo participar en 'El grupo de la suerte'?

Participar es gratuito, 100% digital y toma menos de cinco minutos. Aquí te dejamos el paso a paso:

Ingresa al sitio oficial: www.elgrupodelasuerte.com

Regístrate con tus datos personales.

Arma tu propio sorteo: completa cómo crees que quedarán los grupos del “A” al “L”.

Confirma tu pronóstico y envíalo antes del inicio de la transmisión del sorteo oficial, el 5 de diciembre.

Espera los resultados:

Ganará quien más aciertos tenga respecto a la conformación real de los grupos.

Si hay empate, el ganador será quien subió su pronóstico primero.

Bonus para ecuatorianos:

También habrá premios para quienes acierten la mayor cantidad de rivales que enfrentará Ecuador en la fase de grupos.

DIRECTV inicia la cuenta regresiva mundialista

Con este concurso, DIRECTV marca el inicio de una cobertura que se extenderá hasta julio de 2026. El sorteo del Mundial —que se realizará en Washington DC— será el punto de partida de la mayor transmisión futbolera del próximo año: los 104 partidos en vivo, disponibles en su señal tradicional y en la plataforma DGO.

'El grupo de la suerte' es, además, un calentamiento perfecto para medir la intuición y el conocimiento de los hinchas. La pregunta está lanzada: ¿tienes el pulso para adivinar el sorteo y viajar al Mundial?

