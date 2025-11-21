Directv: Agenda deportiva para el viernes 21 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 21 de noviembre
Para este viernes 21 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Mi Tabla
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|viernes 21
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 13
|Valencia
|vs.
|Levante
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 21
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|Ligue 1 - Fecha 13
|Niza
|vs.
|Olympique de Marsella
|ESPN
|621
|1621
|viernes 21
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 15
|Las Palmas
|vs.
|Albacete
|DSPORTS
|619
|1619
|viernes 21
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|EFL Championship - Fecha 16
|Preston North End
|vs.
|Blackburn Rovers
|ESPN 5
|625
|1625
|viernes 21
|19:00 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Temporada Regular
|Indiana Pacers
|vs.
|Cleveland Cavaliers
|AMAZON PRIME
|viernes 21
|21:30 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Temporada Regular
|Denver Nuggets
|vs.
|Houston Rockets
|AMAZON PRIME
|viernes 21
|✓
|14:30 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Fase Regular
|Baskonia
|vs.
|Bayern Múnich
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 21
|✓
|10:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis
|Semifinal 1
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 21
|✓
|10:55 hs.
|AUTOMOVILISMO
|Fórmula 1 - Prácticas 2
|Gran Premio de Las Vegas
|ESPN
|621
|1621
|viernes 21
|✓
|19:30 hs.
|AUTOMOVILISMO
|Fórmula 1 - Prácticas 3
|Gran Premio de Las Vegas
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 21
|✓
|20:35 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Francisco Verón
|vs.
|Roiman Villa
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 21
|✓
|07:30 hs.
|MMA
|ONE Championship
|One Friday Fight 134
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 21
|✓
|23:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Cruces a confirmar
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 21
|✓
|14:00 hs.
|EQUITACIÓN
|Global Champions Tour GP - Semifinales
|Praga
|DSPORTS
|617
|1617
|viernes 21
|✓
|09:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 21
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 21
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 21
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 21
|✓
|16:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 21
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 21
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 21
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El juego
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 21
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 21
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610