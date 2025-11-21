Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

Directv tiene la mejor agenda de eventos deportivos
Directv tiene la mejor agenda de eventos deportivosCANVA

Directv: Agenda deportiva para el viernes 21 de noviembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 21 de noviembre

Para este viernes 21 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Mi Tabla

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
viernes 21 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 13 Valencia vs. Levante DSPORTS + 613 1613
viernes 21 14:30 hs. FÚTBOL Ligue 1 - Fecha 13 Niza vs. Olympique de Marsella ESPN 621 1621
viernes 21 14:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion - Fecha 15 Las Palmas vs. Albacete DSPORTS 619 1619
viernes 21 15:00 hs. FÚTBOL EFL Championship - Fecha 16 Preston North End vs. Blackburn Rovers ESPN 5 625 1625
viernes 21 19:00 hs. BÁSQUET NBA - Temporada Regular Indiana Pacers vs. Cleveland Cavaliers AMAZON PRIME
viernes 21 21:30 hs. BÁSQUET NBA - Temporada Regular Denver Nuggets vs. Houston Rockets AMAZON PRIME
viernes 21 14:30 hs. BÁSQUET Euroliga - Fase Regular Baskonia vs. Bayern Múnich DSPORTS 616 1616
viernes 21 10:00 hs. TENIS Copa Davis Semifinal 1 DSPORTS 610 1610
viernes 21 10:55 hs. AUTOMOVILISMO Fórmula 1 - Prácticas 2 Gran Premio de Las Vegas ESPN 621 1621
viernes 21 19:30 hs. AUTOMOVILISMO Fórmula 1 - Prácticas 3 Gran Premio de Las Vegas ESPN 2 622 1622
viernes 21 20:35 hs. BOXEO Boxeo Francisco Verón vs. Roiman Villa ESPN 2 622 1622
viernes 21 07:30 hs. MMA ONE Championship One Friday Fight 134 DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 21 23:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball World Cup Cruces a confirmar DSPORTS 2 612 1612
viernes 21 14:00 hs. EQUITACIÓN Global Champions Tour GP - Semifinales Praga DSPORTS 617 1617
viernes 21 09:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
viernes 21 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 2 612 1612
viernes 21 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 2 612 1612
viernes 21 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 2 612 1612
viernes 21 16:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
viernes 21 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
viernes 21 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 21 19:00 hs. PROGRAMAS El juego DSPORTS 610 1610
viernes 21 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
viernes 21 21:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Deportivo Cuenca vs El Nacional EN VIVO: Hora y dónde ver HOY el partido de LigaPro

  2. Caso 'Chancho pillo' desata enfrentamiento entre concejales de Quito

  3. Andrés Roche ofrece disculpas tras incidente e insultos en el Municipio de Guayaquil

  4. Policía salva a un halcón peregrino en La Florida: estaba herido

  5. Triunfo de Pachuca ante Pumas en el play-in: goles de Enner Valencia y Pedro Vite

LO MÁS VISTO

  1. ¿Quiénes se beneficiarán de la acción de protección para la devolución del IVA?

  2. Tibán responde a Correa y respalda a Aguiñaga: "No vine a contentar al prófugo"

  3. Caminata a El Quinche 2025: rutas, horarios y recomendaciones

  4. IESS despeja dudas: ¿Los jubilados recibirán el décimo tercero en diciembre o antes?

  5. Aguiñaga revela por qué Santo Domingo no firmó por el río Guayas

Te recomendamos