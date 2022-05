Todo está listo para que el jueves 5 de mayo inicie la octava edición del torneo de golf Quito Open que forma parte de la gira del PGA Tour Latinoamérica.

Cortez y Torres, campeones de la primera gira junior de golf del año Leer más

En esta ocasión la competencia contará con un invitado especial, el exfutbolista argentino Gabriel Batistuta, quien además formará parte de la competencia ProAm, para participantes amateurs y profesionales, prevista para el miércoles 4 de mayo.

"Estoy pasando unos días extraordinarios en el país. Caminé un poco en los exteriores del hotel, la gente muy amable", comentó el exdelantero que ahora practica el golf.

Resaltó que la cancha del Quito Tenis y Golf Club está en "perfectas condiciones" y que está seguro que disfrutará de esta nueva experiencia en Ecuador.

"Me gusta practicar el golf, me relaja. No lo hago de forma profesional, pero cuando consigo un buen golpe me emociono mucho", resaltó Batistuta.

En total son 144 golfistas, de 20 países, los que competirán en busca de alcanzar el título en la capital.