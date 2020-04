El futuro de Ecuafútbol entre dos presidentes

Con una promesa de transformación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el directorio encabezado por Francisco Egas inició su gestión a inicios de 2019.

Con el paso del tiempo, la unidad dentro de quienes dirigen la Ecuafútbol se fue mermando y terminó con una reestructuración de las dignidades, en la que Jaime Estrada pasó de vicepresidente a cabeza de la institución.

Tanto Egas como Estrada mantienen sus posiciones que son quienes lideran a la FEF. Esta pugna deteriora más la ya golpeada imagen del ente rector del fútbol nacional y deja abierto el camino a sanciones a nivel local e internacional.

Para el exfutbolista y entrenador Ricardo Armendáriz, lo sucedido en la Ecuafútbol “es una vergüenza. El manejo ha sido deficiente en temas como la elección del técnico de la selección, los valores de su contrato. Este problema refleja que faltó comunicación entre los integrantes del directorio”.

El Bocha agregó que “en plena crisis de la pandemia del coronavirus sale este conflicto por la presidencia, que afecta al fútbol de nuestro país”.

El exseleccionado Juan Carlos Burbano concuerda en que este conflicto en la federación afecta a la imagen hacia el mundo de la institución. “Es un tema que debería haberse solucionado a nivel interno, tenía la esperanza de que iban a manejar mejor las cosas. Ahora a un organismo superior le tocará tomar decisiones. Se ha causado un daño a la imagen de nuestra dirigencia, de nuestro fútbol”, comentó.

Agregó que esta división refleja que no hubo consenso en temas como la elección del nuevo seleccionador Jordi Cruyff y su salario, lo que “puede terminar en un problema legal, un perjuicio económico y un empezar otra vez desde cero”.

Por su parte Esteban Paz, directivo de Liga de Quito, señaló que “veo que las diferencias entre Francisco Egas y Jaime Estrada son irreconciliables. A modo personal no me gustó que se violentaran los estatutos, dar la razón a alguien es difícil, porque yo no estoy a la interna de la Federación”.

El dirigente albo detalló que mantuvo un diálogo con Estrada, al que “le hice referencia a cuando luchábamos contra las injusticias del fútbol ecuatoriano y le aclaré que si llega a la presidencia de la Federación, corre el riesgo de repetir lo de Luis Chiriboga y ahí sí nos alejaremos”.

Sin cambios en el registro

Andrea Sotomayor, secretaria del Deporte, informó que Francisco Egas envió un comunicado informando sobre la situación de la FEF y realizando consultas legales sobre el estatuto. ARCHIVO / EXPRESO

La Secretaría del Deporte no ha recibido un comunicado sobre un nuevo directorio en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Para esta cartera de Estado sigue vigente Francisco Egas como presidente de la Ecuafútbol, al igual que en organismos internacionales como son Conmebol y FIFA.

Andrea Sotomayor, secretaria del Deporte, indicó a EXPRESO que recibieron un documento de parte de Egas sobre la problemática que vive la FEF y “solicita certificar quien consta en los archivos de la Secretaría como presidente, si existe en los estatutos de la Federación la figura de reorganización del directorio y si hay un procedimiento para juzgar la figura del presidente”.

De esta forma se ratifica lo dicho por Egas que “a los organismos que nos regulan tengo que darles a conocer lo que ha sucedido, el irrespeto a las normas no es el camino del fútbol ecuatoriano” y acotó que “no le tengo miedo a que mañana venga la FIFA, reforme los estatutos y convoque a nuevas elecciones”.