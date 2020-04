Francisco Egas afirma que se mantiene como presidente de la FEF

Francisco Egas rompió el silencio este sábado 26 de abril y afirmó que sigue siendo el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y calificó de ilegal la reestructuración de dignidades realizada por seis de los nueve vocales del directorio.

"Le tengo que decir al país que me mantengo en mis funciones, tengo cómo demostrar que esto que hacen es ilegal. Estos muchachos decidieron en un Zoom tumbar al presidente de la Federación", afirmó Egas.

También dio detalles de los contratos del seleccionador Jordi Cruyff, su cuerpo técnico, y del director deportivo, Antonio Cordón, al comentar que en una reunión del directorio, de diciembre de 2019, "digo muy claro que va a costar entre $ 4 y $ 5 millones. No se habían expuesto los valores por las cláusulas de confidencialidad. Serán responsables los que primero lo hicieron".

Agregó que tras romper la confidencialidad por parte de los directivos que sacaron a la luz las cifras "puedo decir que el contrato de Cruyff es de $ 2 millones, que le sitúa en el séptimo lugar en Sudamérica, la Federación no está pagando una locura. El contrato de Cordón es de $ 1,5 millones. Entre los dos, el valor no supera los $ 2,6 millones, neto y se encuentran dentro del presupuesto presentado en el congreso".

Sobre la reducción del salario del seleccionador de la Tri por la pandemia de coronavirus, Egas detalló que "el cuerpo técnico se acercó a nosotros con la intención de renegociar. Les llegamos a hablar de una reducción del 70% que dije públicamente. Llevábamos una conversación fructífera de cómo restituir la diferencia, estábamos hablando de bonos, de premio por clasificación y una parte que sería reducción".

Del pedido de directivos como Carlos Galazra de la suspensión temporal del contrato de Cruyff, indicó que esa figura no existe y agregó que "estamos asumiendo cosas muy peligrosas al decir que Cruyff y Cordón pueden pasar sin cobrar seis meses. Hemos logrado una muy buena negociación que le mejora el flujo a la Federación de este año, de crisis, de prácticamente 1,3 millones. Parte de eso seguramente vamos a tener que restituirlo cuando tengamos los recursos para hacerlo".

Egas resaltó que la inconformidad de ciertos directivos empezó antes de los cruces por la contratación del seleccionador, cuando realizó la reducción de ciertos beneficios como transporte, viajes y viáticos.

"Llegué a una Federación que gastaba más de la mitad de sus presupuestos en mantener contenta a la gente. Las inconformidades empiezan porque no hay transporte, porque no se van de viaje. Apareció un cierto personaje del fútbol amateur que se me acercó a decir si podía influir en FIFA para que el nuevo estatuto de la FEF le diera el mismo peso a los clubes amateur que los profesionales. CONFA maneja diez clubes inventados, de esos uno es del señor (Amílcar) Mantilla. Que esos clubes tengan el mismo peso que Liga, Barcelona, Emelec, no es negociable", contó.