El fútbol ecuatoriano se ajusta el cinturón

Tener sueldos que promedian los 70.000 dólares mensuales es un lujo que ya no se puede dar en el fútbol ecuatoriano. La crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19 hizo que la empresa privada restrinja su auspicio en muchos campos, y el rey de los deportes no es la excepción.

El efecto dominó causó un gran daño a la economía de los clubes, que se vieron en la necesidad de adaptarse a la denominada nueva normalidad, lo cual afecta directamente a la conformación de los planteles.

Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, lo anticipó. “No esperen bombas, grandes contrataciones, porque no habrá. Debemos ser respetuosos del presupuesto”.

Aquiles Álvarez, vicepresidente del Ídolo, comparte ese criterio. “No estamos trayendo jugadores con nombres mediáticos. Reforzamos al equipo y lo hacemos bien. Se dicen muchos nombres, pero no podemos tener todo lo que queremos. Erick Castillo es alguien a quien queremos mucho, pero para nosotros es un jugador inalcanzable, gana 50.000 dólares mensuales en México”, reveló ayer en radio Caravana.

En enero de 2020, Alfaro Moreno reconoció que la salida de Marcos Caicedo y otras medidas adoptadas ayudaron a bajar el presupuesto de 15’000.000 a 9’800.000 dólares. Finalmente pasó de los 10’000.000 de dólares, cifra que este año se busca reducir.

No se renovó el contrato del uruguayo Jonatan Álvez, cuyo sueldo (49.940 dólares mensuales) era muy elevado, comparado con su rendimiento. Se mantuvo a Damián Díaz (74. 754), pero con un reajuste salarial, lo mismo que se busca hacer con Matías Oyola.

Liga de Quito deja ir al goleador Rodrigo Aguirre por lo caro que resulta su sueldo. Archivo

OTROS CASOS

La crisis también tocó a Liga de Quito, la institución que manejó la billetera más gruesa en los últimos torneos.

A mitad de 2020 se tuvo que desprender de Antonio Valencia y ahora deja ir a Rodrigo Aguirre, un delantero cuyos servicios son apetecidos en muchos lados -incluso en Ecuador-, pero que implica un egreso muy elevado.

El golero Adrián Gabbarini tuvo que ajustarse a la economía del vicecampeón ecuatoriano para poder renovar contrato, al igual que el resto de sus compañeros.

“Se buscará reducir el presupuesto del club. En 2020 teníamos un presupuesto de 20’000.000 de dólares, en 2021 no podemos pasar de los 14’000.000”, reconoció Esteban Paz, alto dirigente de la institución azucena.

Dejar de recibir ocho millones de dólares, por taquilla y socios, te obliga a ajustar un poco más el presupuesto, pero eso es lo que toca. Aquiles Álvarez, vicepresidente de Barcelona.

Emelec es uno de los pocos clubes en Ecuador cuyos números no están en rojo, sin embargo, una fuente afirmó que “existen problemas de flujos” que los obliga a mantener una política austera, que no necesariamente signifique no reforzar bien al plantel.

El presupuesto inicial del Bombillo en 2020 era de 16’000.000 de dólares, pero la pandemia lo obligó a bajar, una tendencia que se mantiene.

El presidente de Delfín, José Delgado, dijo que algunos problemas de liquidez obedecen a la demora en los pagos de derecho de transmisión, que los maneja la empresa GolTV.

“Los ingresos del club son tres principalmente: taquilla, auspiciantes y derechos de televisión. Este año comenzaremos igual como terminamos el anterior, sin público, por lo tanto ese rubro tiene un ingreso cero”, sentenció.

Este es el panorama en el que se desenvuelve el balompié nacional, que en 2021 tendrá más hombres que nombres.

EN DETALLE

- Liga de Quito, con 20’000.000 de dólares, fue el equipo ecuatoriano con mayor presupuesto en la temporada 2020 (antes de la pandemia). Técnico Universitario apenas manejó 700.000 dólares.

- Olmedo tuvo muchos problemas el año anterior. Su presupuesto fue de 1’000.000 de dólares, muchos jugadores se fueron denunciando falta de pago, pero hoy es uno de los que más contrata.

- Este año termina el contrato de Marathon Sports con Barcelona. Aún no se define si hay posibilidad de renovación.