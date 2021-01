Aquiles Álvarez: "Si le tengo que sacar la mano a Esteban Paz, se la saco sin problema"

Un nuevo capítulo dentro de las polémicas en el fútbol ecuatoriano, esta vez entre altos dirigentes de Barcelona y Liga de Quito.

Gonzalo Escobar gana su primer ATP 250 Leer más

Aquiles Álvarez, vicepresidente del Ídolo, reconoció que la relación con Esteban Paz, representante del vicecampeón se encuentra rota, e incluso le lanzó una seria advertencia.

"Esteban Paz tiene muchos años en el fútbol, tiene una escuela importante con su padre (Rodrigo) y respeto todo lo que ha logrado, considero un caballero a Rodrigo. Yo no tengo ningún complejo de reconocer la grandeza de un dirigente. Pero en el tema de Esteban, él se olvida de su trayectoria, de cómo ha actuado como dirigente. Ahora, si después de mis tuits me insulta y me dice que soy un payaso y un hipócrita, ya entramos a otra cancha. Yo soy respetuoso. Si lo veo, yo no le voy a aguantar, y si tengo que sacar la mano, se la saco sin problema", aseguró Álvarez, en declaraciones a radio Diblú.

Paz había asegurado que Barcelona "influye en la designación de árbitros" y que Carlos Manzur, miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, le dijo que es el club que más presiona por ese tema.

El dirigente del conjunto universitario también ha lanzado fuertes acusaciones en contra de Nassib Neme, presidente de Emelec, quien le respondió tildándolo de llorón.