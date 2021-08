La fuga de talentos, un síntoma positivo

El fútbol ecuatoriano ha visto la prematura partida de varios futbolistas jóvenes en los últimos años. Algunos de ellos sigue afuera, pero otros han regresado frenando su proyección. Los cuatro fichajes sonados en los últimos meses son los de Piero Hincapié, William Pacho, Johan Mina y Pedro Vite.

EXPRESO conversó con dos involucrados al fútbol en diferentes facetas, un dirigente y un futbolista con experiencia internacional.

La discusión nace entorno a fichajes que se van jóvenes y vuelven al poco tiempo. Pero, ¿está mal que los futbolistas se vayan jóvenes?

Alfredo Aguilar, presidente de Guayaquil Sport, está de acuerdo con su salida y reconoce que, en cualquier disciplina, la experiencia internacional suma para sus carreras.

“Creo que es bueno para el deporte en general, mientras más joven sea el atleta y pueda sumar experiencia internacional, mejor le vendrá. El problema que veo yo en el caso puntual de esos que regresan muy rápido, es porque por ahí no hubo un análisis profundo, sus cualidades no dan para cierta liga determinada”, explica.

Cuando se van futbolistas jóvenes es un riesgo, pero es muy bueno que estos puedan terminar de formarse en Europa. Carlos Morán, exfutbolista y periodista deportivo.

Para Carlos Morán, hoy comentarista deportivo y en otrora jugador de Emelec, Barcelona, Deportivo Cuenca, el mercado que viene a buscar jugadores ecuatorianos quiere sangre fresca.

“El mercado internacional busca jugadores cada vez más jóvenes. Hay que entender el negocio, los clubes que buscan a estos jugadores no son el Real Madrid o el PSG. Los que vienen tiene como modelo de negocio comprar jugadores talentosos baratos y poder revenderlos. Si fichan de 23 años en adelante, el modelo de negocio no sirve”, argumentó.

Están los clubes que buscan jóvenes talentos, pero también los equipos que permiten venderlos. Aguilar se explaya en la parte del vendedor.

Para el titular de los Búhos, “solo Independiente del Valle vende muchos jóvenes porque en sus formativas tienes figuras similares. Yo los enfrento en la Serie B y en Independiente Jrs. hay grandes valores. Si se va uno del primer equipo, sacan uno del Jrs, y uno de la 18 pasa al Jrs”, pero para Morán los clubes también venden porque “no saben si ese talento va a mejorar y ese valor va a incrementarse. Además que con una propuesta a un chico de 17 años, empieza la presión de su entorno familiar”.

Los clubes siempre priorizan lo económico, porque las oportunidades de que un jugador se revalorice estando contigo son bajas.

Morán vivió en carne propia lo que es migrar a otro país y reconoce que, una de las razones por las que también regresan, es por la adaptación.

“A mí me costó muchísimo. Llegué a un equipo donde habían dos grupos: chicos de 17 años y otros ya mayores casados y con hijos. Entonces no entraba en ninguno, yo llegué solo y con 23 años. Detesto comer solo y me tocó. De repente me daban el día libre y no conocía a nadie. Iba al mall, almorzaba y me metía al cine dos horas, salía de nuevo a cenar al patio de comidas y me volvía a meter al cine porque estaba solo. Me pegó durísimo. Ese tipo de cosas, que parecen pequeñas, te afectan. No es sencillo”.

Otro factor importante es la afinidad que puede tener con el entrenador que encuentro en su nuevo club. “Los DT latinos son muy paternalistas, los cuidan, los miman. Vas a Alemania o Estados Unidos y te encuentras con un generales y te gritan, te miran mal, te exigen y empiezas a sentirte mal con ellos, porque las formas de conducción son diferente”, sentencia.

Embajadores en otros deportes

En italia

La oriunda de Milagro llegó con 13 años al Magnolia del baloncesto italiano. La ecuatoriana sigue creciendo en el deporte y ya ha tenido minutos en el primer equipo.

En Argentina

Bryan Carabalí, de 21 años y que mide 2,15 metros, es uno de los pivotes de Quimsa de Santiago del Estero en Argentina y se ha mantenido como un talento en crecimiento.

En Estados Unidos

La atleta ecuatoriana de 23 años está en Estados Unidos con una beca universitaria, gracias a su talento en las pistas. Su especialidad siempre ha sido los 100 metros en vallas.