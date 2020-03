Frickson Erazo: “Fue un reto quitarme ese complejo de jugador nivel uno”

El defensor ecuatoriano Frickson Erazo es de esos futbolistas que tienen claro su camino por la vida, no solo en lo deportivo, también en lo empresarial y profesional. Hoy defiende los colores del 9 de Octubre tras su salida de Barcelona, club del que repite ser hincha de corazón, pero a la par estudia Jurisprudencia y prepara varios proyectos sociales. Con 31 años, su vuelta a la selección no está contemplada, pero cree que el proceso de renovación no ha sido el acorde. Habló de Felipe Caicedo, las naranjas, patacones y del valor humano de Antonio Valencia.

- Es extraño verlo en un club de la Serie B, ¿cómo se dio su llegada a 9 de Octubre?

-Tuve algunas ofertas, tampoco es que me llovieron, pero traté de tomar una decisión de manera integral. Que todo hiciera match, entre lo familiar, logística, estabilidad y eso es lo que 9 de Octubre me ofreció. Siempre me han gustado los grandes retos, pienso que el más grande reto personal era sacarme ese complejo de que soy un jugador de nivel uno y solo juegas Serie A, partidos internacionales y selección. Me puse a pensar en los objetivos de la institución. Hoy sé que tomé una decisión que me da paz, que es innegociable.

- ¿Qué clubes lo buscaron?

-Melgar de Perú, Nacional de Uruguay, en Ecuador específicamente, Orense, Liga de Portoviejo y El Nacional fueron los equipos que presentaron ofertas en concreto.

- Tuvo ofertas interesantes, ¿por qué 9 de Octubre?

-Muchas personas cuando escuchan el nombre Frickson Erazo dicen ese man es supercaro, el Elegante, el tipo lo que significa. Pero el dinero es importante para bienes y servicios, pero hay algo más importante y es tu paz. La estabilidad familiar es impagable. Dalo Bucaram no me convenció, básicamente fue mi familia y el momento en el que estaba. Dalo me habló del proyecto porque estaba con dudas y rápidamente vi que podía ser útil. Después de casi tres semanas fue una buena decisión.

- Tiene 31 años, ¿ha pensado en volver a la Tri?

-La selección es un tema especial, como ecuatoriano jamás le diría no a la selección, si bien es cierto hay algunas cosas que habría que mejorarlas y tratar que las personas que presiden tengan el tino para manejar a nivel interno, porque es difícil ponerse de acuerdo en ciertos puntos. Si es difícil entre 23 ponerse de acuerdo, imagínate 16 millones, más aún con un clima de odio, resentimiento, ira, celos, por eso no hay opiniones objetivas en estos temas.

Frickson Erazo, defensa ecuatoriano, cuando marcó un gol a Argentina rumbo al Mundial Rusia 2018. Cortesía

- ¿Qué pasó en la última eliminatoria, pasaron de estar casi clasificados a resignarlo todo?

-El dirigente tiene que entender una cuestión básica y generar un ambiente de paz y armonía con sus colaboradores para que las metas propuestas puedan ser alcanzadas, cuando no hay eso los proyectos se van abajo. Fue drástico porque realmente hubo temas de bullying, de mofa, los patacones, los jugos de naranja, son temas que no se ven ni en equipos de barrio, ahí es cuando le quitas esa jerarquía de lo que significa estar en la selección.

La selección debió contratar hace tiempo un técnico para construir una base. Dime seis jugadores titulares, no hay. Frickson Erazo, defensa ecuatoriano

- ¿Cree que se equivocó Christian Noboa con lo que dijo?

-Christian es bastante literal, a él lo respeto muchísimo y lo que me gusta de él es que no es hipócrita y no se guarda las cosas. La dirigencia de le FEF, en su momento, comenzó a prohibir cosas de golpe, rompió esa armonía en plena competencia. Los cambios deben darse de manera paulatina. Concuerdo con Christian en que estos temas, en los cuales la FEF se vio envuelta, causaron mucha vergüenza no solo en el país, sino a nivel mundial.

- Debe tener buena relación con Felipe Caicedo, ¿cree que pueda volver a la selección?

-Con Felipe tenemos una excelente amistad. Es un tipo que no habla mucho, pero siente mucho y conociéndolo no va a volver. Le dolieron mucho las palabras que en su momento fueron dirigidas hacia él por ciertos dirigentes de la FEF. Hoy está en un momento espectacular, explotando sus cualidades innatas, zurdo, fuerte, técnico, goleador y vemos que lo necesitamos. La cosa es quién convence a Felipe para volver.

- Y Antonio Valencia ...

-No voy a hablar de su talento porque lo sabemos. Voy a hablar del talento psicológico porque ha sabido sobreponerse a lesiones, el no jugar, la crítica y sin embargo es un tipo enfocado y disciplinado en lo que hace. Por eso hablaba el tema de recelo y odio en el país, Antonio le ha dado tanto al país y cuando fue el tema del Piso 17 hablaron mal de él, hicieron bullying. Total responsabilidad a los que permitieron que este tema trascendiera. Hoy está en un nivel espectacular, sabía que se iba a sobreponer a tantas cosas que dijeron, que estaba gordo. La selección necesita una persona de jerarquía como él.

- ¿Fue un error volver a Barcelona?

-Pienso que en la vida nunca hay errores, de todo aprendes y fue un aprendizaje. Prioricé la parte emotiva: volver a Barcelona. El hecho de ser barcelonista, que mi padre sea barcelonista, que mis hermanos lo sean. Y además quería volver al país, entonces dije ‘vuelvo a Barcelona’. Cuando regresé pasaron cosas lamentables y no culpo a alguien en específico, pero siento que en la vida de una persona deben pasar algunos sucesos para que madure de manera personal y profesional.

- ¿El DT Ramos al irse dijo que en la eliminación contra Delfín pasaron “cosas raras”?

-Nunca escuché lo que el profesor dijo y no me gusta hablar de gente que no está acá. Lo que pasó en el juego, pues es un juego, puedes ganar o perder, teníamos una diferencia importante, pero en el desarrollo del partido nos encontramos en lagunas de las que no pudimos salir y lastimosamente no pudimos clasificar. Cuando me fui, lo hice en los mejores términos con la dirigencia saliente y entrante.

- ¿Cómo ve el nuevo proceso en la selección nacional?

-Los procesos de transición hay que saberlos respetar, sino te vas a encontrar en situaciones delicadas y no le puedes endilgar la responsabilidad a un muchacho de 23 años, que vaya, se le pare a Messi y le diga la pelota es mía. Hoy ver que a Arreaga le dan la cinta de capitán, cuando él aún no se siente maduro en la posición, con quién puede hallar ese retorno de qué hacer, me explico, cuando él es el capitán. Cómo le vas a decir a un muchacho de 20 años anda a hacerle un gol a Uruguay con Godín, Cáceres anda a cabecear con ellos. Para eso tenemos a un Enner, un Felipe, un Miler Bolaños que la pide, Juan Cazares, que tienen bagaje y son respetados a nivel sudamericano.