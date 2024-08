Francisco Egas, pone la 'vara alta' con el técnico Sebastián Beccacece en la Tri

Las expectativas son altas. Y lo sabe. Luego de que Ecuador hiciera “temblar” a Argentina, actual campeón del mundo en la reciente Copa América, la meta por cumplir de Sebastián Beccacece como nuevo técnico de la selección ecuatoriana absoluta de fútbol, mínimo es pasar la fase de grupos del próximo Mundial 2026. Lo dijo el propio Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Lea también: Lucía Yépez, la 'Tigra', le da a Ecuador su primera medalla olímpica de lucha

Jorge González, entrenador de Lucía Yépez: "Ella no tiene límites" Leer más

Tras la presentación oficial del miércoles, los parámetros quedaron establecidos. “Evidentemente jugar la Copa del Mundo es el primer objetivo; hacer un extraordinario Mundial va a ser una meta aún más grande, pero Sebastián tiene que dejarle algo al fútbol ecuatoriano, no solo esas alegrías efímeras que se transforman en recuerdos”, sostuvo Egas, poniendo en manos de Beccacece el “sueño de no solo jugarlo, sino hacer un Campeonato del Mundo inolvidable”.

Ante esto, el nuevo estratega de 43 años asumió el reto y dijo estar a la altura de las condiciones y objetivos planteados. “Empecé a los 22 años como asistente y a partir de allí me tocó trabajar en diferentes lugares, estar en dos mundiales, así que tengo la experiencia suficiente para llevar a delante este desafío”, precisó el argentino.

Con respecto a lograr el cupo a la cita planetaria de 2026, Egas subrayó que si bien la clasificación parece un poco más sencilla por el número de cupos, “no lo es tanto”, ya que ahora todas las selecciones tendrán más oportunidades hasta la última fecha.

El nuevo director técnico de la selección de fútbol de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece (d) acompañado del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas José Jácome

El inicio del contacto con el técnico Sebastián Beccacece para que llegue a Ecuador

Se conoció que el primer acercamiento que tuvieron Egas y Beccacece fue luego del Mundial de Qatar, donde no pudieron concretar su llegada en ese momento. No fue sino hasta la segunda llamada, cuando el argentino, quien estaba dirigiendo al Elche en España, que cerraron el vínculo.

Sol Naranjo: ¿en qué puesto quedó en su primera participación en París 2024? Leer más

“Fue una alegría, mucha felicidad porque es algo que deseaba; me gusta estar en Ecuador. La propuesta generó esa adrenalina que uno siente cuando lo que se desea se concreta”, aseguró el rosarino.

En el papel pareció fácil encontrar al reemplazante del español Félix Sánchez Bas, no obstante, para Egas fue una tormenta. “Lo más complejo que me ha tocado vivir al frente de la FEF son los procesos de cambio en la selección mayor, porque es tanta la pasión y tensión que conlleva el equipo, que la prensa empieza a tirar nombres, algunos ciertos otros no, unos inventados y hasta descabellados”, contó.

Tras varios análisis de carpetas, el directivo se decantó por “las ganas y la fe que Sebastián le tiene a la selección”, dijo. “Con él me voy a la guerra y la gano”, remató con seguridad.

El estilo de juego que impondría Sebastián Beccacece en la Tricolor

Al entrenador Albiceleste, que inició su carrera a los 22 años, le gustan los equipos con posesión del balón, que muestran coraje y para eso confía mucho en los futbolistas ecuatorianos. “Creo que Ecuador tiene esas características de jugadores, con una rebeldía muy marcada, con talento. Además, de una condición física que simplifica esta oportunidad de ser protagonistas”, resaltó.

Lea también: Lucía Yépez en París 2024: así vivió su familia la clasificación a la final

Al mismo tiempo el DT contó que, tras frustrarse su intento de ser jugador profesional (jugaba de lateral), siempre tuvo la fe y la convicción de prepararse para ser entrenador, y lo hizo a través del apoyo familiar y de las oportunidades que encontró en el camino.

“Creo mucho en la preparación y sobre todo en los valores de la familia, de la educación, que me parece son los que te acercan a que los sueños sean posibles”, manifestó en el cierre de su presentación colocándose la nueva camiseta de Ecuador que se estrenará el próximo 6 de septiembre, ante Brasil, en calidad de visitante.

Para más noticias de este tipo, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!