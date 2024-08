Lucía Yépez: "Soy medallista olímpica y lo digo con orgullo porque me ha costado"

Aunque no se logró la medalla dorada en París 2024, Lucía Yépez festejó y expresó su felicidad por ganar la presea de plata en los Juegos Olímpicos que sigue marcando la historia para el deporte ecuatoriano. La ecuatoriana mostró gratitud al público tricolor que le ha dado el respaldo luego de haberse enfrentado a la japonesa Akari Fujinami.

"Lo digo con mucho orgullo y esfuerzo que me ha costado... Estoy agradecida con el país que me estuvo apoyando y pendiente de mi participación. Estoy brillando en mi proceso del deporte. Tengo dos o tres ciclos olímpicos aún", dijo Yépez en declaraciones para RTS.

La alegría de la oriunda de Mocache, de la provincia de Los Ríos, fue notable pese a caer por un puntaje de 10-0. "Voy a disfrutarlo porque soy una guerrera. Yo dije pase lo que pase en esta pelea yo iba a celebrarlo con la gente que me apoyó". manifestó.

Posteriormente continuó expresando el entusiasmo debido a la meta alcanzada. "Le dije a mi entrenador que algún día voy a ser medallista. Ahora sé que le ganaré a la japonesa (Akari Fujinami). Anoche me acosté y dije lo logré, le pedí mucho a Dios. A vences me ponía a entrenar en el cuarto o en el baño porque no podía parar", afirmó la deportista de 23 años.

Lucia Yamileth Yepez Guzman manifestó su alegría por su histórica participación en París 2024 efe

Lucía Yépez es inspirada por los ecuatorianos Neisi Dajomes (halterofilia) y Daniel Pintado (marcha)

"Ecuador está brillando muchísimo, Neisi (Dajomes) me inspira muchísimo, al igual que Daniel Pintado", respondió finalmente Lucía al ser preguntada por lo que está consiguiendo la delegación tricolor en los Juegos París 2024.

La medalla de plata de Lucía Yépez en lucha femenina se suma a la obtenidas por Glenda Morejón y Daniel Pintado en la prueba de relevos mixtos de marcha. En el caso de Pintado, abrió la consecución de preseas en esta cita olímpica con el oro en los 20 kilómetros marcha.

PLATA 🥈 PARA ECUADOR



Lucía Yépez🇪🇨 cae 10-0 ante Akari Fujinami 🇯🇵 en la final de la división 53 kg de la lucha libre femenina en los Juegos Olímpicos #Paris2024



Grande Tigra🐅 haces historia en la lucha ecuatoriana como la primera subcampeona olímpica 🙌 pic.twitter.com/87SIC6MYN0 — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) August 8, 2024

PREMIACIÓN



Lucía Yépez recibe su medalla de PLATA 🥈 alcanzada en la división 53 kg de la lucha libre femenina en los Juegos Olímpicos #Paris2024



🥇Akari Fujinami 🇯🇵

🥈Lucía Yépez 🇪🇨

🥉Qianyu Pang 🇨🇳

🥉Hyo Gyong Choe 🇰🇵 pic.twitter.com/tTMVhl2zdV — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) August 8, 2024

